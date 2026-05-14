Pevačica Zorica Marković je otkazala nastup na jednom muzičkom festivalu zbog narušenog zdravstvenog stanja.

Kako prenose domaći mediji, Zorici se stanje naglo pogoršalo, zbog čega je završila na infuziji i nije bila u stanju da peva.

Inače, ovo je još jedan u nizu zdravstvenih problema za pevačicu koja je nedavno morala da napusti rijaliti šou Elita iz sličnih razloga, a u javnosti je već poznato da vodi borbu sa hipertenzijom.

Pevačica Zorica Marković je pre nekoliko meseci napustila Elitu 9 kada je i hospitalizovana, a nedavno je otkrila kako se oseća nakon što joj je ugrađen stent.

- Mene život baca kao ping-pong lopticu, takav mi je život, iliti EKG. Spucao me je virus kad sam bila u Eliti, dva puta me je spucao, pa je postalo hronično... Mislila sam da ništa nije strašno. Lekari su me pregledali od glave do pete, ugradili su mi jedan stent. Imam ih tri. Jedan je otkazao zbog virusa, sad sam dobro - istakla je ona.

"Neću stati dok ne bude suđeno"

Zorica se osvrnula i na glasile koje kruže o njoj u poslednje vreme.

- Sahranili su me, pa sam propala, pa su pisali da mi je zarasla trava... Zvala sam bageristu, da vide dušmani da nisam stala, neću stati dok ne bude suđeno - rekla je ona.

