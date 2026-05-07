Pevačica Milica Pavlović prošla je trnovit put do slave, a u surovom svetu estrade mlada zvezda nastavlja da radi punom parom i suočava se sa svim izazovima.

Jednom prilikom, na Instagramu se pojavilo svedočenje jedne žene.

Muzičarka i profesorka pevanja, Suzana Branković, poznaje pevačicu još od njene 15. godine, te ističe da je Milica dokaz da se trud i rad i te kako isplate.

- Moram i ovako javno da te ishvalim. Ljudi, ova žena je vredna divljenja. Svaka ti čast na svemu što si sama izgurala (naravno, uz pomoć mnogobrojnih prijatelja, koji su uvek tu za tebe). Čast mi je što te poznajem od tvoje 15. godine, kada si dva puta nedeljno prelazila više od 300 km raspalim autobusima, po hladnoći i vrućinčini, da bi dolazila na časove pevanja... - započela je.

- I koliko si se sekirala i plakala kod mene posle svake "Grandove" emisije, čitajući zlurade komentare na svoje nastupe... Sada svi mogu da ti 'pljunu pod prozor'. Najdraže mi je što si ostala predivan čovek, što te ništa od toga nije promenilo i pokolebalo u ostvarivanju svojih ciljeva. Sada živi svoj san i uživaj u plodovima svog mukotrpnog rada. Još jednom, svaka ti čast na svemu, na istrajnosti i profesionalizmu - istakla je tada.

