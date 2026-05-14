Tea Tairović je svojevremeno progovorila o svom poreklu i prvi put javno priznala da u sebi ima romske krvi.

- Mogu da se pohvalim da imam jedno bogatstvo u svojoj krvi što se tiče moje etičke pripadnosti. Moj otac ima određen procenat romskog porekla i definitivno mu to daje bogatstvo u njegovom talentu, pa onda i u mom. Bila sam na Svetskom Romskom balu u bilo je prelepo - priznala je Tea nedavno.

"Naučena sam na ljubav i toleranciju"

Tairovićeva je istakla da je karijeru isključivo gradila radom i otkrila šta je njena misija.

- Kada sam počela moju karijeru, sve je od samog starta bilo građeno od umetnosti, muzici, plesu... Nikada nisam potezala etičku pripadnost... Smatram da kao umetnik treba da pripada narodu, a ne bilo kojoj rasnoj ili etičkoj grupi... Prvi sam i jedini izvođač koji je stavio 11 balkanskih zastava u svoj spot za pesmu "Balkanija"... Ako negde treba da se pomene etička pripadnost, smatram da je to isključivo u službi širenja ljubavi. Od nulte godine sam naučena na ljubav i toleranciju. Ako postoji neka misija u mojoj karijeri, to će biti da spajam ljude sa celog Balkana i sveta - zaključila je Tea u Lazarovom podkastu.

