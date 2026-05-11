Izraelski premijer Benjamin Netanjahu do delimično je priznao da snosi odgovornost za propuste zbog kojih je došlo do napada palestinske militantne grupe Hamas 7. oktobra 2023. godine na jug Izeraela, ali je naglasio i da svi, od vrha do dna političke, vojne i bezbednosne hijerarhije, takođe, dele odgovornost, dok je pravo pitanje ono što se dogodilo nakon tog dana, a ne ono što mu je prethodilo, javlja CBS News.

Na pitanje u intervjuu za američku televizijsku mrežu, kako to da su svi koji su bili zaduženi za bezbednost tokom napada podneli ostavke ili bili smenjeni osim njega, Netanjahu je rekao da su neki otišli jer im je istekao mandat, dok su samo "jedan ili dvojica tvrdili da preuzimaju odgovornost, ali nije jasno šta to znači".

"Hajde da pogledamo politički, vojni i bezbednosni vrh. Svi snose deo odgovornosti, od premijera naniže", rekao je on, ponavljajući svoj predlog da se formira politički imenovana komisija za istragu, umesto nezavisne državne komisije, koju i dalje odbija da uspostavi.

On je kazao da misli da je pravo pitanje šta se dogodilo posle 7. oktobra.

"Moja je odgovornost bila da Izrael izvučem iz tog strašnog smrtonosnog obruča koji su Iranci postavili oko nas. I to smo uradili sistematski i odlučno, na svakom od tih sedam frontova, jedan po jedan, i potisnuli talas terora", istakao je on.

Netanjahu je ponovio da je pre 7. oktobra smatran "možda najuzdržanijim premijerom u istoriji Izraela", ali da se to promenilo nakon napada.

Govoreći o politici prema Hamasu, rekao je da nije imao nameru da pokreće širok rat pre 7. oktobra, iako su, prema brojnim izveštajima, postojali planovi za eliminaciju rukovodstva Hamasa koji nisu bili prihvaćeni.

"Ovo se očigledno promenilo 7. oktobra jer su hteli da nas unište. Video sam to kao napad osovine Irana koja pokušava da nas uništi", rekao je Netanjahu i dodao da je Izrael nakon toga ratovao na više frontova, uključujući Hezbolah u Libanu i Hute u Jemenu.

U vezi sa Iranom, Netanjahu je rekao da ne može da predvidi ishod sukoba.

"Ne tvrdim da mogu savršeno da predvidim", rekao je on i dodao da niko nije mogao u potpunosti da predvidi razvoj događaja.

Na pitanje da li je moguće srušiti iranski režim, odgovorio je da je to moguće, ali ne i zagarantovano.

"To je kao bankrot, odvija se postepeno, a onda se desi pad", rekao je on.

Netanjahu je naveo i da veruje da je iranski vrhovni vođa ajatolah Modžtaba Hamnei i dalje živ, ali da je "u bunkeru ili na tajnoj lokaciji".

Netanjahu je, takođe, rekao da Izrael "nije dobro prošao u propagandnom ratu", navodeći da je pad podrške Izraelu u SAD povezan sa društvenim mrežama i kampanjama dezinformacija.

Odbacio je i tvrdnje da je Izrael neprijateljski nastrojen prema hrišćanima, nazivajući ih "neverovatnom fabrikacijom" i tvrdeći da su incidenti koji se pominju izolovani i da su počinioci kažnjeni.

Rat u Gazi počeo je 7. oktobra 2023. godine iznenadnim napadom više militantnih grupa palestinskog Hamasa na naselja u Izraelu, granične prelaze u Gazi i izraelske vojne objekte.

U napadu je ubijeno 1.200 do 1.400 Izraelaca i oteto oko 200 izraelskih civila i vojnika koji su odvedeni u Gazu kao taoci.