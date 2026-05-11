Trebinjci A.K. i Z.K. optuženi su da su kamenjem gađali komšinicu M.K., koja se nalazila ispred svoje kuće, dok A.K. terete i da se opirao hapšenju, bežao iz policijskog vozila i ugrizao policajca za ruku.

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv A.K. i Z.K. zbog krivičnog dela telesna povreda, dok se A.K. dodatno tereti i za napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Prema navodima optužnice, A.K. i Z.K. su 3. aprila 2024. godine oko 19.15 u Trebinju, zbog loših međukomšijskih odnosa, ispred svoje kuće kamenjem gađali komšinicu M.K., koja se nalazila ispred svoje porodične kuće.

Kako se navodi, oštećenu su više puta pogodili po telu, a jedan kamen ju je pogodio u predelu glave. Tom prilikom M.K. je zadobila lake telesne povrede u vidu prskotine u levom temenom predelu glave dužine oko 2,5 centimetara, bez oštećenja unutarlobanjskog sadržaja, kao i nagnječenje na levoj podlaktici.

Dalje se navodi da A.K. posebno terete da je istog dana, oko 19.25, napao policijske službenike Policijske stanice Trebinje koji su postupali po prijavi navedenog događaja – kamenovanja komšinice. Prema optužnici, on je odbio da pođe sa policijskim službenicima, nakon čega je počeo da ih odguruje rukama i telom.

Navodi se da su mu policajci uspeli staviti lisice i odvesti ga do službenog vozila, ali da je potom izašao iz vozila i odbio naređenje da se vrati. Nakon što se policijski službenik A.B. vratio kako bi pomogao kolegi M.V. da sprovede lice Z.K., osumnjičeni A.K. je uspeo izaći iz službenog vozila. Kada mu je policijski službenik A.B. izdao naređenje da se vrati u službeno vozilo, on je to odbio.

Tužilaštvo dalje navodi da se A.K. opirao prilikom uvođenja u službeno vozilo, te da je policijskog službenika A.B. ugrizao za desnu šaku, nanoseći mu lake telesne povrede u vidu razderotina i oguljotina.

