I dok većina poseže za skupim hemikalijama, internetom se širi jednostavan trik koji uključuje sastojak koji gotovo svi već imaju u kuhinji.

Najveća greška koju svi prave

Stručnjaci upozoravaju da običnim brisanjem polena često pravimo još veći problem.

Zbog sitne i zrnaste strukture, polen se lako razmazuje po staklu i ostavlja mutne tragove, a može čak izazvati i sitne ogrebotine na površini prozora.

Tajna je u gustinu

Sve više ljudi sada koristi gustin, odnosno kukuruzni skrob, kao pomoć pri pranju prozora.

Iako zvuči neobično, upravo ovaj sastojak pomaže da se sa stakla uklone prašina, polen i masni tragovi bez stvaranja fleka.

Majka i osnivačica brenda Emily Tweten, podelila je recept za domaće sredstvo koje je postalo pravi hit među ljubiteljima prirodnog čišćenja.

Mešavina koja ostavlja prozore kao ogledalo

Za ovu smesu potrebno je:

60 ml belog sirćeta

480 ml tople vode

240 ml medicinskog alkohola

1 kašika gustina

Sastojci se pomešaju i sipaju u bocu sa raspršivačem, a pre korišćenja smesu treba dobro promućkati.

Zašto ova kombinacija deluje

Gustin upija višak vlage i sprečava pojavu tragova na staklu.

Sirće razgrađuje tvrdokornu prljavštinu, smolu i polen, dok medicinski alkohol ubrzava sušenje i ostavlja staklo sjajnim.

Mnogi tvrde da nakon ovog čišćenja prozori ostaju čisti mnogo duže nego inače.

Trik naših baka ponovo postao hit

U tekstu se pominje i stari trik naših baka — pranje prozora krompirom.

Još u starim priručnicima za domaćinstvo savetovalo se da se presečenim krompirom prebrišu stakla pre završnog poliranja.

Iako danas zvuči neobično, mnogi tvrde da upravo skrob iz krompira daje dodatni sjaj prozorima.

Jedna stvar je posebno važna

Stručnjaci savetuju da za brisanje nikako ne koristite papirne ubruse, jer mogu ostaviti vlakna i sitne tragove po staklu.

Mnogo bolji izbor su mekane mikrofiber krpe ili sunđeri.