Pevačicu Milicu Pavlović šira publika upoznala je kroz muzičko takmičenje "Zvezde Granda" 2011. godine, kada je sa "Grand produkcijom" potpisala devetogodišnji ugovor.

Nakon isteka ugovora nastavila je samostalno pevačku karijeru.

Međutim, dok je bila pod ugovorom, "Grand" je uzimao procenat od njenih nastupa. Ipak, jednu stvar Milica Pavlović nikad nije uradila.

- Kad imate taj ugovor, dobijete pravo od produkcije da ponekad prijavite "plavu svirku". To je svirka za koju kažete "Ova je moja" i "Grand" se tu odriče svog procenta i svega što mu sleduje po ugovoru. Nikada za devet godina nisam imala "plavu svirku". Nikada. Osećala bih se da izdajem i da ne poštujem ugovor. To je više bilo ovako od strane produkcije, oni su to dozvoljavali ponekad, na godišnjem nivou nekoliko puta. To su koristile skoro sve moje kolege, koliko ja znam, sve. Lično nisam nikad, jer bih se osećala da izdajem produkciju. Tad sam već bila školarac i nastavila sam da budem takva. Umetnik sam u duši. Može mi se da kad pristupam muzici i spotovima, da ja tu malo odletim u svoje neke dugine boje, ali kad su ove ozbiljne stvari u pitanju, volim da se to podvuče i da se sve zna. Vrlo sam poslovna - govorila je Milica za K1 svojevremeno.

