Sinoć je u Loznici održano finale kupa Srbije, a veoma neizvesnu utakmicu između Crvene Zvezde i Vojvodine pratio je i bivši fudbaler Duško Tošić.

Društvo na meču su mu pravile naslednice Nika i Atina Tošić, a bili su smešteni u ložu.

Ponosni otac sa ćerkama je pratio svoj nekadašnji klub u kojem je igrao od 2010. do 2012. godine i čini se da su uživali u zajedničkom vremenu. Oni su sve vreme pričali i smejali se, što govori o njihovom vrlo bliskom odnosu.

Duško se pojavio u elegantnom tamnom odelu, dok su Atina i Nika još jednom pokazale osećaj za stil. Obe su bile elegantno i svedeno obučene, u kombinacijama prilagođenim sportskom događaju, ali veoma upečatljivim.

Nika je nosila upečatljivu trendi jaknicu sa prevrnutom kožom, dok je Atina imala elegantniji stil, pa je ponela kaput-sako u sivoj boji. Stajlingu je poseban pečat dao crveni karmin.

