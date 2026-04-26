Kristina Spalević i Kristijan Golubović su neslavno završili svoj odnos, a bivši rijaliti učesnik je sada otvoreno progovorio o bivšoj izabranici.

U iskrenom razgovoru Kristijan je izrazio nezadovoljstvo povodom činjenice da više nije sa Kristinom, ali i sa sinovima.

Govoreći o naslednicima, priznao je da strahuje od toga da ostanu bez čvrste očinske figure.

- Ne primenjujem batine kod svoje dece. Nekada ih šljopnem po guzi. Tuga mi je da ih kažnjavam budući da provodim malo vremena sa njima. To je takođe pogrešno. Moja deca sada možda imaju mir, ali nemaju fokus na vaspitanju, oca koji je pored majke stub. I dan danas imam strah od svog oca koji je u grobu. Džabe sve ako je ženi fokus na helankicama, perlama, kaputima, lažnim parfemima. Za koga se to radi, za koga se perlitamo ako nismo tu da izdisntamo luk za ručak deci, roditeljima, suprugu? - rekao je Golubović.

"Ima bipolarni poremećaj"

Golubović je otkrio šta mu je najviše smetalo u Kristininom ponašanju.

- Kako je poznato, Kristinin i moj odnos u poslednje vreme više je nego turbulentan. Iako smo uspeli da zakopamo ratne sekire, to nije dugo trajalo usled njenog bipolarnog poremećaja i obrata koji donosi jedan osećaj da se nikada nismo poznavali. Ono što je najteže u ovom neslavnom periodu jeste ta neizvesna budućnost. Ona je žena koju smatram svojom najvećom ljubavlju. Žena koja mi je rodila decu. Teško mi je što boravim u sobičku roditeljskog doma umesto da budem sa decom i Kristinom, na vrhu svega što donosi porodica. Kad gledam svoje sinove, ponos koji osećam ne mogu da opišem rečima. Sva milina mi prođe kroz grudi zbog njih. Za Kristinu sam učinio sve što sam mogao, kao i za njene roditelje. Na kraju me ta žena predstavlja kao monstruma koji nije zaslužio da bude pored svoje porodice. Boli me što se igra Boga i što mi brani da vidim svoje orliće. Dao sam joj opciju da mi da decu kako bi osetila šta znači samoća i kada socijalne službe određuju kada ćeš biti sa decom - rekao je Golubović uz priznanje da mu je smetalo to što Spalevićeva nije bila posvećena domaćica.

