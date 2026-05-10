Policajcu zaposlenom u PS Vrnjačka Banja izbušene su dve gume na privatnom automobilu, kako se sumnja jer je učestvovao u više akcija hapšenja, prevashodno u jurnjavi za dilerima.

Policija je nakon višednevne istrage uhapsila M. M. (27) i B. D. (35), obojicu iz Vrnjačke Banje, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo ugrožavanje sigurnosti u saizvršilaštvu.

Sumnja se da je M. M. u ranijem periodu upućivao ozbiljne pretnje četrdesetogodišnjem muškarcu, a zatim angažovao B. D. koji je oštećenom na parking prostoru u Vrnjačkoj Banji oštetio putničko vozilo tako što je oštrim predmetom isekao gume na njegovom automobilu – navodi se u policijskom saopštenju.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu.

Kako saznajemo od više izvora, osumnjičeni se našao pod lupom policije zbog sumnje na više kriminalnih aktivnosti, te je od nadležnog tužilaštva u Vrnjačkoj Banji policija dobila nalog da postupi prema njemu u skladu sa zakonom.

Međutim, osumnjičeni je, kako se posumnjalo, dobio informaciju o policijskoj akciji, te je bio spreman za posetu policije.

Inače, radi se o osobi koju je ranije policija privodila zbog sumnje da poseduje kokain. Tada je on bio pozitivan na tu vrstu narkotika – objašnjava izvor i dodaje:

Ono što je sad u toj celoj priči zanimljivo jeste to što je policajac koji je tad radio na tom slučaju bio praćen. Tada, po privođenju osumnjičenog, osobe su čekale da taj policajac završi smenu pa su pokušavale da ga prate. Iz kog razloga, ostaje samo da se nagađa. Međutim, oni su tad provaljeni pa je usledilo kontra-praćenje, da bi se otkrilo ko je sve sa njima u šemi i ko odaje vreme rada policajaca, i da se utvrdi da li je u pitanju eventualno neki policajac – rekao je izvor.

On je naveo da zbog istrage koja je još u toku više ne može da priča o slučaju.