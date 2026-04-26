Kristijan Golubović već nedeljama prolazi kroz težak period nakon rastanka od supruge Kristine Spalević i borbe za starateljstvo nad sinovima, o čemu je iskreno govorio.

Kako je objasnio, teško mu pada to što nije sa ženom koju voli i njihovim sinovima.

- Kako je poznato, Kristinin i moj odnos u poslednje vreme više je nego turbulentan. Iako smo uspeli da zakopamo ratne sekire, to nije dugo trajalo usled njenog bipolarnog poremećaja i obrata koji donosi jedan osećaj da se nikada nismo poznavali. Ono što je najteže u ovom neslavnom periodu jeste ta neizvesna budućnost. Ona je žena koju smatram svojom najvećom ljubavlju. Žena koja mi je rodila decu. Teško mi je što boravim u sobičku roditeljskog doma umesto da budem sa decom i Kristinom, na vrhu svega što donosi porodica. Kad gledam svoje sinove, ponos koji osećam ne mogu da opišem rečima. Sva milina mi prođe kroz grudi zbog njih. Za Kristinu sam učinio sve što sam mogao, kao i za njene roditelje. Na kraju me ta žena predstavlja kao monstruma koji nije zaslužio da bude pored svoje porodice. Boli me što se igra Boga i što mi brani da vidim svoje orliće. Dao sam joj opciju da mi da decu kako bi osetila šta znači samoća i kada socijalne službe određuju kada ćeš biti sa decom - rekao je Golubović uz priznanje da mu je smetalo to što Spalevićeva nije bila posvećena domaćica.

- Moja majka je prelazila ocu preko mnogo toga govoreći da je u devedeset i osam posto slučajeva supermen i da ne može da ga ostavi zbog dva posto kada to nije. Kristina ne zna šta je kompromis i šta je žrtva. Ostaje mi nada da ću ponovo biti sa njom. Mi smo donekle mladoliki i lepoliki, a za deset godina bićemo sredovečni. Davao svoj dah njoj da bismo disali jednom dušom. Nisam zaslužio da me prijavi policiji za nešto što nisam uradio. Sluša žene koje je lažu da je super da se bori za prava žena, da nije njeno da pere sudove, da to treba da radim ja. Da ja treba da se bavim domaćinstvom. Smetale su mi te normalne stvari. Ne moramo da čekamo da se šolje ubuđaju da bismo ih oprali. Uvek me izdaju oni kojima sam najviše pomogao - kazao je Kristijan, te dodao:

"Život ću dati da se pomirimo"

- Ovo što mi se desilo u pedeset i šestoj godini nisam ni sanjao. Mogla je da mi kaže da me više ne voli i da izađem iz kuće. Nije morala da meša policiju, socijalne službe, advokate. Pet godina smo bili zajedno. Ni u čemu nije oskudevala. Želeo sam da joj donesem mir i da ima lep život. Imam ćerku, uvek sam voleo da žena koja je pored mene imaju sve. Pre nego je mene upoznala, u svemu je oskudevala. Život ću dati da se pomirimo i da budemo porodica koja leti na visinama sa čistim vazduhom, a ne ona koja udiše đubre - rekao je Golubović u emsiji kod Lune Đogani.

