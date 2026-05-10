Zlata Petrović jednom priliko otvoreno je priznala da je bila sa zauzetim muškarcima, ističući da joj žena nikada nije smetala, jer ona nije lubomorne prirode.

Kako je navela, čak je i oženjene partnere kojima je bila ljubavnica, na vreme terala da idu kućama kod supruga.

- Bila sam iks puta sa oženjenim ljudima, ali mene nijedna žena nije jurila. Nikome nisam bila problem, nisam nikome išla na kuću. Čak sam ih i terala da na vreme idu svojim kućama i tako dalje -priznala je Zlata.

Između ostalog, jednom jedna od takvih veza trajala je čak pet godina.

Nije htela da otkrije o kome je reč, ali je istakla da je uvek sa muškarcima bila iz ličnog zadovoljstva, nikada iz koristi:

- Sa jednim oženjenim muškarcem bila sam pet godina. Bila sam dobra ljubavnica, ali sam vodila računa da čoveka sa kojim se tajno viđam ne dovedem do razvoda. Nisam ljubomorna, pa mi nije bio problem da delim čoveka sa drugom ženom. Sa muškarcima nikad nisam bila iz koristi, već iz zadovoljstva. Nije me zanimalo da li je neko bogat ako mi je lepo pored njega. Sama zarađujem i imam dovoljno za sebe. Nisam tražila da mi neko kupuje bunde i automobile - rekla je Zlata Petrović, koja je bila velika zavodnica, a onda se, kako kaže - smirila.

- Nijedna žena ni muškarac nisu dobili diplomu jer su dobri u spavaćoj sobi. Nisam fatalna kao što neki pričaju. Možda sam takva bila u mladosti, ali kako idu godine, sve više se smirujem", kaže Zlata i dodaje: "Već neko vreme pored sebe imam jednog muškarca. Skrasila sam se! Imala sam burne veze i raskide, pa sam naučila da više ništa ne planiram. Sad sebi kažem: 'Neka traje koliko traje' i ne nerviram se ni oko čega! - govorila je svojevremeno za Informer.

