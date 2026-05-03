Pevač Hasan Dudić odlučio je da potpuno otvori dušu i iznese detalje o svom braku i odnosu sa bivšom suprugom Zlatom Petrović sa kojom ima sina.

Vidno razočaran, Hasan nije štedeo reči na račun majke svog sina Mikija, optuživši je za manipulaciju.

- Milijardu posto se kajem, ne mogu sada da pobrišem gumicom šta je bilo. Kajem se što sam je upoznao u životu, ona je ustvari ceo moj život upropastila. Ovo prvi put govorim i to je istina. Da budem realna, kad sam dobio porodicu, nju sam najviše voleo, ali posle ti bude krivo, ja te stvorio, ja ti dao. Vezali se ko nokat i meso, a zabode ti nož u leđa, to pogađa. Manipulisala je sa mnom. Ona kaže da je dobra sa mnom, Pejom, nema veze to, ona je takva, ona voli da se pred narodom predstavlja u velikom svetlu, a grešaka tonu. Ne bih voleo da ispadne, da narod misli, da ja sad...imamo i unuke - pričao je Hasan Dudić dok je brisao suze sa lica.

Na pitanje voditelja da li ga je Zlata varala, Hasan je rekao da je nije uhvatio u preljubi, ali da je čuo priče.

- Zlata je moja tužna prošlost, u najvećoj slavi sam se mučio da podignem sina. Zlata je imala kod mene sve na izvolte. Moja majka je Mikija čuvala od trećeg meseca. Zlata je bila po Nemačkoj, Švajcarskoj, Australiji. Zlata je počela da leti - objasnio je Hasan.

Hasan Dudić o sinu

Podsetimo, Hasan je u braku sa Zlatom Petrović dobio sina Mikija Dudića, koji je aktuelni učesnik “Elite 9”. On nam je i priznao da zbog njegovog učešća u rijaliti programu noćima ne spava.



- Kao prvo mom sinu ne bih dozvolio da uđe, pre bih ja ušao nego on. On je ozbiljan muzičar, a ja sam u penziji. Zadnjih dana se nismo gledali, ja sam bio na moru. On ne može da ima vezu, ima dva studenta, ćerka sad polazi na fakultet, sin mu igra fudbal u reprezentaciji. Njih dvoje, unuci Vasilisa i Vasilije su moja najveća radost i moj Miki, to mi je Bog dao da se da mogu da uživam ovaj ostatak života. Verujte mi uh on je tu grešku napravio, mama njegova je rekla da ja ne dajem izjave, da pustim nju. Ti ćeš mene da učiš, a ja te učio viljušku i nož da držiš. Vidim da se ona tu umešala, ali ja sam se razboleo i zbog toga, kako je on tamo. Ne spavam, pratim to, čitavu noć se prevrćem. Budim se svaki sat- rekao je on, pa nastavio:

- Primam jake injekcije biološke i oni te nokautiraju. On nije napravio po mom mišljenju dobar ugovor, ima problema s kičmom, on je operisao žuč a nije bio na kontrolama. Ponosan sam na njega, a to što je bio sa tom devojkom, pa kakve veze ima? Živa duša. Ko je normalan kad popije? - kaže Hasan.

