Španski istražitelji pokušavaju da rasvetle ranjavanje državljanina Srbije (49), koji je u četvrtak uveče primljen u bolnicu u Ljoret del Maru sa prostrelnom ranom butine! Do sada prikupljene informacije ukazuju na to da je po sredi još jedan obračun u ratu zaraćenih klanova, kavačkog i škaljarskog.

Kako navode pojedini mediji, inspektori su uspeli da delimično rekonstruišu događaj, uprskos tome što ranjeni muškarac odbija bilo kakvu saradnju sa istražiteljima. Zbog toga se sumnja da je Srbin još jedna žrtva rata kavačkog i šklajarskog klana koji bukti godinama, a u poslednjih nekoliko godina se preselio i na tlo Španije.

Pojedini izvori su naveli da je ranjeni Srbin dovođen u vezu sa škaljarskim klanom i da je ranjen iz osvete za prethodne pucnjave koje su se dogodile u Španiji, a koje su povezane sa ratom klanova.

- Utvrđeno je da je muškarac upucan na ulici u jednoj stambenoj četvrti u Ljoret del Maru. Komšije su ispričale da su u četvrtak uveče čule pet, šest vezanih pucnjeva, ali iz straha nisu izlazili na ulicu - prenose mediji detalje iz istrage i dodaju da je osoblje bolncie u koju je ranjeni Srbin primljen opisalo filmske scene.

- Ranjenog muškarca je ispred bolnice dovezao crni aut, mislimo da je marke BMW. Iz automobila su izbacili krvavog čoveka, ispred samog ulaza, a zatim su uz škripu guma otišli. Sve se odigralo prebrzo, niko nije stigao da zapiše tablice - naveli su izvori iz bolnice.

Kako se dalje dodaje, ranjeni muškarac vrlo je interesantan istražiteljima.

- On je odbio da kaže gde je ranjen, ko ga je ranio i pod kojim okolnostima. Kod njega je zavladao "zavet ćutanja" i prilično je hladnokrvan. To zapravo uopšte ne čudi istražitelje, pošto je najverovatbije i on sam upleten u kriminalne aktivnosti - objašnjavaju izvori španskih medija i dodaju da je ranjeni Srbin u stabilnom stanju.

Jasan pokazatelj

Takođe, policija je prikupila snimke sa sigurnosnih kamera sa mesta pucnjave, kao i iz bolnice.

- Pretpostavlja se da su ga osobe koje su ga izbacile ispred bolnice zapravo njegovi saradnici, koji su morali da pobegnu kako ne bi imali posla sa policijom. I to je još jedan pokazatelj da se ovde radi o kriminalnom obračunu - navode izvori.

