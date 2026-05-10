Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na društvenoj mreži Instagram i istakao da će se tek viditi koliko je danas Srbija uspešna zemlja.

- Danas je Srbija uspešna zemlja, a videćete to kad blokaderi budu zavladali jednog dana, videćete koliko je Srbija bila uspešna u prethodnom periodu.

- Videćete kako se brzinom munje za godinu ili dve rasturi sve što je neko stvarao godinama ili decenijama. Ne možete da verujete kako je to lako, kako je teško izgraditi, kako je teško podići nešto, kako je teško napraviti, a kako je lako razgraditi i uništiti - saopštio je Vučić.

Vučić: Pred nama uskoro odlučujući izbori za budućnost Srbije

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče u Batrovcima da su pred građanima uskoro odlučujući, odsudni izbori za budućnost Srbije, na kojima se, kako je istakao, donosi odluka hoćemo li u budućnost ili u prošlost.

Vučić je, obraćajući se velikom broju okupljenih građana, istakao da su to izbori na kojima se donosi odluka hoćemo li u budućnost ili u prošlost.

"Hoćemo li da vratimo vlast u ruke onima koji su zemlju uništili, 12 godina su je razarali, onima koji su po komadu ili na kilo mesa prodavali Srbina Haškom tribunalu, onima koji su razorili našu privredu i otpustili 550.000 ljudi, zatvorili sve naše fabrike,narod postajao siromašniji, a oni sve bogatiji. Hoćemo li da im damo to pravo da nam opet učine i još pri tome da se obračunavaju sa svima onima koji su od njih bili bolji i uspešniji", rekao je Vučić.

Istakao je da se na izborima donosi odluka da li će se vlast vratiti u ruke onih koji nisu u Srbiji izgradili nijednu bolnicu, auto-put, prugu niti tehnološki park ili će Srbija ići u budućnost.

"Daću sve od sebe da pomognem svojim saradnicima, da pomognem svima vama da Srbija nastavi put u budućnost, da nastavi da se razvija", naveo je Vučić.

Istakao je da smo godinu i po dana trpeli teror, maltretiranje, šikaniranje, napade na građane, napade na sve one koji drugačije misle od onih koji su umislili da su Bogom dani, da nam drže prilike makar i u onome o čemu ne znaju ništa.

Vučić je dodao da je tako bilo moguće čuti mišljenja da deca od 18 ili 19 godina bolje znaju od onih koji su tri puta školovaniji i stariji i da bi sve bolje učinili od njih.

"Lepo to govori o energiji, o entuzijazmu, o ambiciji. Nije sasvim realno. Ali mi moramo da brinemo o toj deci. Moramo pre svega da im pružimo dobro obrazovanje, dobro školovanje. Moramo da im pomognemo da nauče sve stvari, a onda će umeti i bolje da cene svoje roditelje, svoje bake i deke koji su ovu zemlju izgradili. Pa kad tek vidiš kako su radili oni koji su zemlju izgradili, nauči od njih, pa onda kaži da možeš bolje i da možeš više", rekao je Vučić.

Predsednik je naveo i da Međunarodni monetarni fond za Srbiju u narednoj godini predviđa najvišu stopu rasta u celoj Evropi.

"Neko je morao vredno da radi i neko je morao vredno da gradi da bismo došli u tu poziciju i to imamo zahvaljujući vama, poštovani građani", poručio je Vučić.

Dodao je da očekuje ubedljivu izbornu pobedu u opštini Šid.

"Nije dovoljna pobeda od 45, 50 i 55 odsto, samo 60 plus dolazi u obzir", istakao je Vučić.

Građanima je zahvalio na podršci i ljubavi prema Srbiji u teškim danima kroz koje smo prolazili.

