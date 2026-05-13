Francusku javnost ponovo potresa priča o navodnoj bračnoj krizi predsednika Francuske Emmanuel Macron i njegove supruge Brigitte Macron, nakon što je politički novinar Florijan Tardif izneo tvrdnje da je incident iz predsedničkog aviona prošle godine zapravo bio posledica ljubomore zbog navodne veze sa iranskom glumicom Golshifteh Farahani.

Kako prenosi RTL France, Tardif je tokom gostovanja kod Marka-Olivijea Fožijela izjavio da je čuveni snimak iz maja 2025. godine, na kojem se vidi kako Brižit Makron rukom udara predsednika Francuske po licu prilikom izlaska iz predsedničkog aviona u Vijetnamu, zapravo bio rezultat ozbiljne svađe između supružnika.

Makron je tada tvrdio da je reč o „šali“ i „trenutku opuštanja“, ali nova knjiga Florijana Tardifa „Un couple (presque) parfait“ donosi potpuno drugačiju verziju događaja.

Navodna prepiska sa glumicom izazvala haos u avionu

Prema tvrdnjama Tardifa, Brižit Makron je navodno videla poruke koje je predsednik razmenjivao sa iranskom glumicom Golšifte Farahani, nakon čega je došlo do velike svađe u predsedničkom avionu.

– Ono što se dogodilo jeste da je Brižit Makron videla poruku poznate ličnosti, iranske glumice Golšifte Farahani – rekao je Tardif za RTL.

Novinar tvrdi da je pre nego što je informacije objavio u knjizi proveravao priču kroz više izvora bliskih Jelisejskoj palati.

On navodi da je Makron navodno nekoliko meseci održavao „platonski odnos“ sa glumicom, uz poruke koje su, prema njegovim rečima, „otišle prilično daleko“.

– Govorio joj je da je veoma lepa i slično – tvrdi Tardif.

Prema njegovoj verziji događaja, svađa u avionu nije bila završena kada su se otvorila vrata predsedničkog Erbasa, zbog čega je incident postao globalna tema čim su kamere zabeležile trenutak između predsednika i njegove supruge.

Jelisej pokušao da smiri skandal

Nakon što je snimak prošle godine postao viralan širom sveta, okruženje francuskog predsednika pokušalo je da umanji značaj incidenta.

Bliski saradnici predsedničkog para tada su tvrdili da je reč o „trenutku bliskosti“ i „bezazlenom zadirkivanju“ pred početak azijske turneje.

Sam Makron je tada izjavio:

– Šalili smo se kao što to često radimo.

Francuski predsednik tada je pozvao javnost da se „smiri“, tvrdeći da se oko snimka pravi „planetarna katastrofa“.

– Snimak jeste autentičan, ali ljudi mu daju potpuno pogrešno značenje – rekao je Makron nakon izbijanja afere.

Međutim, Tardif sada tvrdi da Jelisej danas žali zbog načina na koji je reagovao, jer je pokušaj minimiziranja incidenta samo dodatno podstakao spekulacije.

„Više ga ne kontroliše“: Novi detalji o odnosu Makronovih

U knjizi „Un couple (presque) parfait“ Tardif opisuje odnos Makronovih kao veoma blizak, ali pun stalnih tenzija, posebno zbog predsednikove sklonosti ka zavođenju i pažnji koju dobija od žena.

– On voli zavođenje, to mu prija. A ona vidi kako mu se žene približavaju jer je predsednik Francuske – tvrdi novinar.

Tardif navodi i da Brižit Makron oseća da njen uticaj na predsednika slabi tokom drugog mandata.

– Ona sama govori: „Više me ne sluša“ – rekao je Tardif na RTL-u.

Prema njegovim rečima, promene su vidljive i u Makronovom ponašanju tokom poslednjih međunarodnih putovanja, na koja je sve češće odlazio bez supruge.

Za sada nema zvanične reakcije Jelisejske palate na nove tvrdnje iznete u knjizi, ali priča već dominira francuskim medijima i društvenim mrežama.