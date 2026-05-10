Muzička zvezda Saša Kovačević sinoć je doživeo malu nezgodu kada je pao sa bine na koncertu.

Naime, on je održao svoj nastup u Crvenki, a tokom govora koji je držao publici, okliznuo se i pao sa bine.

- Ovaj prelepi grad može da pruži - rekao je Kovačević, a zatim se srušio.

Zahvaljujući brzoj reakciji člana obezbeđenja i kamermana koji je bio tik uz binu, uhvatili su Kovačevića i pomogli mu da se ponovo popne na binu.

Publika je počela da vrišti, a on se ponovo brzo obratio:

- Pazite, može da pruži, a mogu i ja da se propsem - rekao je pevač.

Kovačević je ostao da sedi na bini i nastavio da peva, a ubrzo mu se na sceni pridružila i pomoć, mala devojčica iz publike.

Podsetimo, Saša Kovačević pred našim kamerama otvoreno je govorio o trudnoći verenice Zorane Tasovac, porodici i osećaju koji ima s obzirom na to da će do kraja godine postati tata.

