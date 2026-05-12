Saša Kovačević je doživeo peh kom se nije nadao.

Pevajuči svoje najveće hitove Kovačević se prepustio trenutku, te je prevideo stepenik koji se nalazio ispred njega.

Tako se sapleo i srušio na pod, a malo ga je delilo od toga da se potpuno sruši u publiku.

U tome su ga sprečili pripadnici obezbeđenja koji su ga na vreme zadržali i vratili ga na binu.

Nedugo nakon incidenta Saša je ovaj snimak objavio na Instagramu gde se našalio na svoj račun.

- Ja padam i ustajem zbog nas - napisao je Saša citirajući stih iz svoje numere.

BONUS VIDEO: