Oni su pokušali da imaju intiman odnos u biznis klasi, tokom međunarodnog leta, a incident je nadležnim službama prijavio pilot.

Njih dvoje su se navodno sreli tokom skoro sedmočasovnog leta između Paname i Argentine. Prema pisanju lista „La Nación“, baka koja je sedela u blizini sa svojom maloletnom unukom primetila je sumnjive pokrete na sedištima 1E i 1F.

Upozorene stjuardese su potom otkrile par sa spuštenom odećom.

Analija Bokasi, novinarka iz Rosarija koja je bila na istom letu, izvestila je o napetoj atmosferi dok su putnici izlazili. „Kada smo izašli iz aviona, putnici biznis klase bili su potpuno šokirani“, rekla je novinarka radio stanici La Voz. Rekla je da su u vreme hapšenja rođaci muškarca čekali u zoni za dolaske. „Odveli su ga u policijsku stanicu i tamo ga je čekala cela porodica“, objasnila je na kraju policijske operacije.

Prema izjavama svedoka, žena je pokušala da se distancira od incidenta tokom postupka. „Žena je rekla da nema nikakve veze sa tim i uperila je prstom u muškarca“, rekla je Bokasi.

Par je uhapšen zbog „nepristojnog pokazivanja“. Nakon početnih formalnosti, oboje su navodno pušteni dok kancelarija državnog tužioca u Rosariju nastavlja istragu. Prema televizijskoj stanici „TN“, slični slučajevi se često rešavaju novčanom kaznom ili donacijom dobrotvornoj organizaciji, piše Bild.