Popularni pevač Saša Kovačević sa svojom verenicom Zoranom Tasovac uživa u pravom luksuzu u jednom elitnom beogradskom naselju.

Nekretnina u kojoj živi sa njom i njenom ćerkom Iskrom procenjuje se na pola miliona evra.

Da je reč o luksuznoj lokaciji govori i to što su Saletu prve komšije brojni poznati.

Među njegovim komšijama nalaze se pevačice Milica Pavlović, Milica Todorović, kao i teniser Filip Krajinović i mnogi drugi.

Stan pevača opremljen je u modernom stilu, a dominira bela boja. Dnevna soba uređena je u toplim, neutralnim tonovima koji domu daju poseban osećaj topline.

U njemu ima i svoj lični kutak, studio, odnosno "kancelariju", a poseban šarm ovom prostoru daje predivni beli klavir na kojem često svira.

Takođe, njegov penthaus poseduje i "kraljevsko kupatilo" obloženo mermerom.

Ipak, čini se da je najveći adut ovog stana jeste prostrana terasa. Tokom letnjih dana pevač najviše vremena provodi upravo tu, odmarajući na luksuznoj garnituri uz prelep pogled.

Bila u braku sa Bogdanom Srejovićem

Inače, Zorana je pre Saše bila u braku sa Bogdanom Srejovićem, koji je sada sa Jovanom Ljubisavljević, sa kojom je dobio sina. Nakon razvoda, uplovila je u vezu sa pevačem, a iz prvog braka ima ćerku Iskru, koju on obožava.

Uskoro će i njih dvoje dobiti bebu, pa će se Kovačević ostvariti u ulozi roditelja.