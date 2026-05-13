Na Havajima je poslednjih dana nastao pravi haos nakon incidenta koji je razbesneo lokalno stanovništvo.

Neimenovani turista iz Sijetla snimljen je kako baca veliki kamen na poznatu foku Lani dok je plivala uz obalu naselja Lahaina.

Lokalac odmah reagovao

Prema navodima medija, ljudi sa ostrva ubrzo su saznali šta se dogodilo.

Jedan od lokalaca zatim je prišao turisti i fizički ga napao, udarivši ga više puta pesnicama, što se vidi i na viralnom snimku koji kruži društvenim mrežama.

Internet stao na stranu lokalca

Veliki broj korisnika mreža podržao je reakciju stanovnika Havaja.

Mnogi su pisali da je:

turista dobio ono što je zaslužio

životinje potrebno zaštititi

ponašanje prema divljim životinjama potpuno neprihvatljivo

Senator uručio priznanje "zaštitniku foka"

Incident je izazvao pažnju i havajskog senatora Brenton Awa.

On je pokazao pismo-priznanje namenjeno anonimnom lokalcu kog je nazvao:

ambasadorom Aloha duha

Ipak, naglasio je da vlasti ne podržavaju nasilje.

Zašto je foka Lani toliko važna ljudima

Foka Lani poslednjih godina postala je simbol nade i oporavka ostrva Maui nakon razornih požara 2023. godine.

Zbog toga je incident dodatno pogodio lokalnu zajednicu.

Gradonačelnik poslao jasnu poruku turistima

Gradonačelnik Mauija Richard Bissen poručio je da ovakvo ponašanje neće biti tolerisano.

Dobrodošli su gosti koji poštuju naše životinje i kulturno okruženje - rekao je.

Turisti prete ozbiljne kazne

Prema američkim zakonima o zaštiti morskih sisara, ukoliko protiv turiste bude podignuta prijava, mogao bi da se suoči sa:

zatvorskom kaznom

novčanom kaznom do 50.000 dolara

Incident i dalje izaziva burne reakcije širom interneta.