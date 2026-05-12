Jeziv snimak, koji je obišao društvene mreže, prikazuje trenutak kada su policajci razgovarali sa emotivno rastrojenom ženom koja je sedela na samoj ivici zgrade Avalon Willoughby Square.

Policija dobila hitan poziv

Kako prenosi Daily Mail, policija je u četvrtak oko 13.30 dobila prijavu o osobi koja “visi sa vrha zgrade” u centru Bruklina.

Policajci su odmah krenuli ka 58. spratu nebodera, gde su zatekli 41-godišnju ženu u veoma teškom psihičkom stanju.

"Molim vas, nemojte to da uradite"

Na objavljenom snimku čuje se kako policajac pokušava da je smiri.

Gospođo, molim vas, nemojte to da uradite - govorio joj je.

Žena je kroz suze ponavljala:

Recite mojim roditeljima da ih volim.

Policajci su nastavili da razgovaraju s njom, pokušavajući da zadobiju njeno poverenje.

Stalo nam je do vas. Ne želimo da se povredite - rekli su joj.

"Odvedite me u bolnicu"

U jednom trenutku policajac ju je pitao da li može da joj priđe.

Kada je pristala, uhvatio ju je za ruku i nastavio da je smiruje.

Šta god da se dešava, možemo da pokušamo da rešimo zajedno - govorio joj je.

Nakon nekoliko minuta napetog razgovora žena je rekla:

Odvedite me u bolnicu.

Policajac joj je obećao da će joj pomoći i nastavio da razgovara sa njom kako bi je zadržao mirnom.

"Verujte mi, držim vas"

Iako je pristala na razgovor, žena i dalje nije želela da se vrati preko ograde.

Ne! Ne još - ponavljala je.

Policajac joj je tada rekao:

Verujte mi, držim vas. Proći ćemo kroz ovo zajedno.

U pokušaju da smanji paniku, čak joj je skrenuo pažnju na pogled sa vrha zgrade.

Imamo najbolji pogled u gradu, zar ne? - rekao joj je.

Sekunda koja je promenila sve

Dok joj je jedan policajac držao pažnju i ruku, drugi joj je prišao sa leđa.

U sledećem trenutku uspeli su da je uhvate i prebace na sigurnu stranu ograde.

Dramatičan snimak spasavanja izazvao je ogromne reakcije na društvenim mrežama, a mnogi su pohvalili smirenost i prisebnost policajaca koji su sprečili tragediju.