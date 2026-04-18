Saša Kovačević ponovo je pružio podršku mlađem kolegi Jakovu Jozinoviću, a pred našim kamerama otvoreno je govorio o trudnoći verenice Zorane Tasovac, porodici i osećaju koji ima s obzirom na to da će do kraja godine postati tata.

- Jako smo srećni, radujemo se tome i jedva čekamo da upoznamo bebu. Postajem otac, mnogo sam srećan. Bio sam bez teksta kada sam saznao. Mi smo devet godina zajedno, duži vremenski period radimo na tome, svako ko se ostvari u toj najlepšoj ulozi ne može da ne bude srećan - istakao je, pa dodao:

- Svakako imam svoju malu bebu, Zoraninu ćerku, koju od druge godine doživljavam kao svoju, to će verovatno biti slično tom osećaju - rekao je Kovačević, koji nije krio da sa verenicom Zoranom funkcioniše besprekorno budući da imaju vrlo slične životne stavove.

- Zorana i ja smo tim, funkcionišemo isto. Kada ne radim, vreme provodim s porodicom. Ne znam gde bih više vremena mogao da provedem nego s njima. Njoj u trudnoći smeta hrana. Smetaju joj svakakvi mirisi, tako da tu moramo da balansiramo. Nisam do sada kuvao, ali ne bežim od toga - rekao je on za okupljene medije.

