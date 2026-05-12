Glumac Dragan Marinković Maca otkrio je pre tri godine u jednoj emisiji koji glumac je bio "najgoru" za saradnju

Voditelj Ognjen Amidžić je zamolio Macu da pročita pitanja, što je on i učinio.

- Pitanje je ko je najgori glumac sa kojim sam sarađivao. Rade Ćosić, on je lud, Gidra je mala beba za njega, ti ne znaš šta će se njemu desiti, u kom pravcu to ide, od žanra do svega, sa njim je sve izazov, svaka proba i svaka predstava je premijera - rekao je Maca.

- On nije najgori glumac kao loš glumac, čak naprotiv, već totalna budala. On je ozbiljno lud - objasnio je Marinković.

Mladi glumac Rade Ćosić u jednoj emisiji uživo ispričao je da je išao kod psihijatra zbog ljubavnih problema.

Glumac je rekao kako ga je devojka prevarila sa najboljim drugom, sa čim on nije mogao u tom trenutku da se nosi.

- Išao sam kod psihijatra kad je jedna devojka raskinula sa mnom. U tom trenutku su mi pomogli, ali sam bio jako mlad i neiskusan. Imao sam 21. godinu. Mislio sam kad se jednom zaljubiš da je to nekako za ceo život i ta ljubav i to, a onda se ispostavi da je ona završila sa najboljim drugom u WC-u u dok sam ja bio tu, čak sam i čuo, posle su mi poslali i snimak, ali nije bitno ni to - rekao je Ćosić

