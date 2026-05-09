Spisateljica Vedrana Rudan mesecima vodi tešku životnu bitku, ali ni u najizazovnijim trenucima ne odustaje od pisanja.

Na svom blogu otvoreno govori o emocijama, uspomenama i svakodnevnoj borbi kroz koju prolazi, a njene reči izazvale su snažne reakcije čitalaca širom Balkana, koji joj svakodnevno pružaju podršku.

U jednom od poslednjih tekstova, Vedrana se prisetila detinjstva i mladosti, perioda kada je, kako kaže, živela punim plućima i osećala se nepobedivo.

-Ne sećam se kad sam bila mala ispod zvezda. Deca oko mene bila su niža, tetka mi je iz Trsta donosila farmerke kad ih niko nije imao, mlatila sam se s užitkom i skakala u more s najviše stene u Mošćeničkoj Dragi. Prvi posao u nemačkoj firmi. Love k’o blata. S dvadeset kupila sam auto, studirala i dugačkim, golim nogama zavodila momke od kojih me mnogi nisu zanimali. Carica sam, ostaću carica uvek i zauvek. Muškarci su mi bili maramice za jednokratnu upotrebu - napisala je ona.

Potom je opisala i koliko joj je značilo da majci može da priušti stvari koje ranije nisu imali.

-Uživala sam siromašnoj majci kupovati skupe poklone. Mašinu za pranje sudova, televizor u boji, telefon, mašinu za pranje veša i gledati njen zapanjeni osmeh. “Jesi li to ti nekome ukrala?” Carica - prisetila se Rudanova.

"Lekovi ne deluju"

Govoreći o sadašnjosti i borbi za ozdravljenje, iskreno je opisala stanje kroz koje prolazi i odnos sa lekarima.

-Danas, 60 godina kasnije, ležim na kauču. Šta je moje? Čija sam? Nešto me očekivano boli, doktori misle da sam delomično njihova. Lekovi ne deluju, doktori misle, kad o meni misle, da sam sva njihova. Od izbrušenih peta do isfenirane kose. Nisam. Neki mi govore: "Uživajte u svakom danu, ako možete", drugi mi se smeše i imam osećaj da me vole. Kao da je bitno što doktori misle o meni. Smrt se dešava i onima koji su diplomirali medicinu. I danas i carica i kraljica i smejem se životu - napisala je potom.

"Gola sam, odevene u sreću"

Na kraju se posebno zahvalila ljudima koji joj svakodnevno pružaju podršku i pomažu joj u najtežim trenucima.

-Toliko ima ljudi koji me vole. Eto, to nisam znala. Peče me, greje me, pali me njihova ljubav. Vesna, ovo je tekst za tebe i sve vas moje druge Vesne koje svakog jutra s mene skidate pidžamu i na mene navlačite osmeh. Gola sam, odevena u sreću - zaključila je Vedrana.