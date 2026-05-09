Danas se u celoj Srbiji održavaju veliki skupovi građana u okviru kampanje "Srbija pobeđuje", uz poruku podrške politici razvoja, stabilnosti i nastavka ekonomskog napretka zemlje.

Građani kojima je dosta blokada i nasilja izašli su do štandova i u miru podržavaju politiku Srpske napredne stranke i predsednika Republike Aleksandra Vučića.

Skupovi se održavaju širom Beograda ali i u drugim mestima i gradovima u Srbiji.

S druge strane su blokaderi koji opet sprovode nasilje i maltretiraju mirne građane kojisamo žele da podrže stranku za koju glasaju i koja im pruža sigurnost i uliva poverenje.

Blokaderi ponovo maltretiraju aktiviste

Tako je danas zabeleženo i nekoliko incidenata koje su naravno izazvali blokaderi koji bi da terorišu pošten narod.

Snimak je objavio portal 24sedam.

U Krajiškoj ulici u Zemunu i na Altini napadnuti su kod štanda Srpske napredne stranke aktivisti i to samo zato što drugačije misle od razmaženih blokadera.

U naletu nasilja polomljen je i jedan od stranačkih štandova, što predstavlja još jedan dokaz agresivnog i nedopustivog ponašanja onih koji očigledno ne mogu da prihvate drugačije mišljenje.

Pored toga, najavili su novo nasilje ukoliko se aktivisti ponovo pojave na tim mestima.

Organizatori ocenjuju da su takvi postupci pokušaj zastrašivanja ljudi koji podržavaju kampanju "Srbija pobeđuje", navodeći da uprkos pritiscima neće odustati od okupljanja i promocije politike za koju smatraju da vodi daljem razvoju Srbije.

SNS osudila napade

Srpska napredna stranka Zemun najoštrije osuđuje brutalne napade na naše aktiviste koji su se danas dogodili na dva štanda u Krajiškoj ulici i na Altini.

Tokom mirne i legalne aktivnosti razgovora sa građanima i predstavljanja stranačkog programa, grupe nasilnika napale su naše aktiviste, pri čemu ima i povređenih. U naletu nasilja polomljen je i jedan od stranačkih štandova, što predstavlja još jedan dokaz agresivnog i nedopustivog ponašanja onih koji očigledno ne mogu da prihvate drugačije mišljenje.

Na drugom štandu 2 muške osobe verbalno su napale aktiviste SNS Zemun i tom prilikom fizički napali i naneli telesne i psihičke povrede našoj aktivistkinji. Pored toga, najavili su novo nasilje ukoliko se ponovo pojavimo među građanima.

Ovakvo ponašanje predstavlja nedopustiv čin nasilja i zastrašivanja koji mora biti najoštrije sankcionisan.

Apelujemo na državne organe da odmah deluju i danas uhapse i kazne počinioce.

Vučić: Izbori su tu, narod će se izjasniti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da su izbori pred vratima i da će narod doneti pravu odluku.

- Za neke pobeđuju studenti, za nas pobeđuju svi građani Srbije. Počela je izborna kampanja, kako to ide kao i u svim demokratskim zemljama. Svako da izađe sa svojim idejama. Ja još ne čuh njihove, osim da ne bude moje glave, ali... Verujem i čini mi se da ćemo programom, planovima i energijom uspeti da pobedimo - rekao je predsednik Srbije i osvrnuo se na termin izbora.

- Država nije igračka, raspisujete izbore kada je to dobro za državu. Izbori su na dohvat ruke, da li će biti za dva meseca ili za pet meseci, potpuno je svejedno. Izbori su tu i narod će se izjasniti i verujem da će biti prava odluka, pošto ljudi uvek donesu dobru odluku. Biraju svoju budućnost - istakao je Vučić.

Skupovi širom Srbije

Širom Srbije danas se održavaju skupovi u okviru kampanje "Srbija pobeđuje", uz poruke podrške politici razvoja, stabilnosti i nastavka ekonomskog napretka zemlje.

Na više lokacija istaknuti su transparenti i srpske zastave, dok građani okupljeni na skupovima poručuju da žele Srbiju koja nastavlja da se razvija i pobeđuje.

U poseti Velikoj Lomnici su Vučević, Glišić i Gašić

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučevićobratio se danas građanima u Velikoj Lomnici kraj Kruševca i poručio im da je vreme da se vrati ono što je oteto od građana i države.

- Pozdraviću vas tradicionalnim pozdravom od Vaskrsa do Spasovdana "Hristos Vaskrse". Baš kao što je naš spasitelj, Isus, treći dan vaskrsao i pobedio smrt, uzdigao se u nebesa, tako smo i mi Srbiju dizali više puta, a vama Kruševljanima došli smo da kažemo veliko hvala što ste sačuvali državi. Ne stranku, ne mandate, nego državu. nije to bio napad na nekoga ko je bio Aleksandar Vučić, nego predsednika Aleksandra Vučića - rekao je Vučević.

Kampanja "Srbija pobeđuje" poslednjih dana dobija sve veću podršku širom zemlje, a poruke podrške pojavile su se na mostovima, trgovima i drugim javnim mestima u više gradova Srbije.

Građanima Srbije dosta je blokada i bahatog ponašanja šake blokadera. Žele samo da nastave sa normalnim svakodnevnim životom u Srbiji koja je civilizovana i uređena.

(24sedam)