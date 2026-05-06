Australijanka koja je izmislila tešku bolest svog šestogodišnjeg sina kako bi prikupljala novac i finansirala luksuzan način života osuđena je na više od četiri godine zatvora. Da bi ubedila porodicu, prijatelje i širu zajednicu u svoju priču, 45-godišnja žena iz Južne Australije detetu je obrijala kosu i obrve, stavljala zavoje i davala različite lekove.

Zbog zakonskih ograničenja njen identitet nije objavljen, ali je na sudu priznala krivicu za postupke koji su mogli ozbiljno da ugroze zdravlje deteta, kao i za više krivičnih dela prevare.

Sudija Okružnog suda njeno ponašanje opisao je kao „okrutno, plansko i manipulativno“. Prema navodima suda, sve je počelo nakon što je dečak, zbog nezgode, bio na pregledu kod oftalmologa, prenosi BBC.

Nakon toga je suprugu, rodbini, prijateljima i školi tvrdila da dete boluje od raka oka. Kako bi dodatno učvrstila laž, smestila ga je u invalidska kolica i ograničila mu svakodnevne aktivnosti, stvarajući utisak da prolazi kroz teško lečenje. Uz to mu je davala lekove protiv bolova i dodatke ishrani, prenose lokalni mediji.

Tužilaštvo je utvrdilo da je svesno koristila dete kako bi obmanula okolinu, dok je prikupljeni novac trošila na luksuz. Njen advokat naveo je da je nakon pandemije razvila zavisnost od kockanja i da je sinovu nezgodu iskoristila kao priliku za prevaru, iako, kako tvrdi, nije imala nameru da nekome nanese štetu. Ocenio je njene postupke kao „katastrofalno lošu odluku“ motivisanu ličnim finansijskim problemima.

Odbrana je takođe istakla da joj je dijagnostikovan granični poremećaj ličnosti, kao i da je priznanjem dela preuzela odgovornost. Prema rečima advokata, živela je iznad svojih mogućnosti i razvila uverenje da porodica mora da poseduje luksuzne stvari i najnovije brendove.

U početku je optužnica bila podignuta i protiv njenog supruga, ali je policija kasnije odustala od gonjenja.

U emotivnoj izjavi, suprug je rekao da mu je „uništila život“, kao i živote njihove dece:

„Potpuno sam ti verovao i nikada nisam posumnjao. Bio sam posvećen porodici, a sada se osećam kao pijun u šahovskoj igri.“

Dodao je i da nijedna kazna ne može nadoknaditi štetu nanetu njihovoj deci.

Žena je osuđena na četiri godine i tri meseca zatvora, uz mogućnost uslovnog otpusta u aprilu naredne godine.