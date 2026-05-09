Vanja Mijatović se razvodi od supruga Aleksandra Mandžukića, a iako nije želela da govori o krahu ljubavi, nedavno je napravila presedan.

Kako bi stala na kraj tračevima koji se vezuju za prekid bračnog odnosa Vanja je odlučila da ispriča deo priče.

- Ne bih produbljivala jer želim da što pre prođe sve vezano za to i da odbolujem na miru. Ne volim da se on upliće u bilo šta jer nije deo javnog sveta i ne želi da bude. Bilo je svačega, ali ne želim da demanutijem ili potvrđujem bilo šta. Vest o razvodu sam prvo saopštila mojima, ja i dalje živim u istom stanu, a on je izašao iz njega - rekla je Vanja, pa otkrila da li je spremna za novu ljubav.

- Ma ne, to mi nije ni na kraj pameti. Uopše ne razmiljam o tome. Desiće se sigurno da nađem nekog, mlada sam, hvala Bogu. Ne razmižljam kada, šta i kako. Nismo se uzimali da bismo se razvodili, ali opet, neka viša sila postoji, što se kaže "pravi planove da ti se Bog smeje". Tako da, iskreno, ne razmišljam sada o tome. Da li će se to desiti sutra, ili za tri godine, isto mi je - istakla je pevačica za Hype.

Bili u braku 3 godine

Inače, Vanja Mijatović i Aleksandar na večnu ljubav zakleli su se u oktobru 2022. godine, a sada su doneli odluku da na svoj odnos stave tačku. Iako u javnosti uvek isticala da sa partnerom odlično funkcioniše, te da kao u svakom braku ima trzavica, ali ništa vredno pomena, izgleda da je stvarnost drugačija.

Njih dvoje su pre dve i po godine naprvili proslavu u jednom prestižnom beogradskom restoranu, a svadba je koštala oko 30.000 evra.

