Pevačica Zlata Petrović i voditelj Zoran Pejić Peja bili su jedan od najlepših parova na estradi, međutim, njihov brak nije opstao.

Sada, nakon 30 godina, Zoran je otkrio pravi razlog razvoda.

- Kada sam saznao da Zlata ima drugog muškarca i tog trenutka sam svu svoju ljubav stavio u neku fioku u kojoj držim samo tugu. Zlata je posle šest meseci došla i rekla "jel ti razmišljaš o nama?" - kaže on, pa dodaje:

- Pitam sam je "Zbog čega ti misliš da bi trebalo da se pomirimo?", a ona kaže "Zato što se volimo". Tu je pogrešila. Ovo nikad nikom nisam rekao, da je rekla zbog našeg sina pomirio bih se. 20. decembra sam saznao da sam bolestan i da treba da uradim tri baj pasa. Imao sam operaciju koju sam jako teško podneo. Tada sam umesto lav, postao mačka. Tog trenutka je videla da sam mače i poželela da se raziđemo.

Alo/Blic

