Kada frizerka koja vas je upravo ošišala podigne ogledalo da vidite kako izgledate, većina ljudi kaže „da, to je savršeno, hvala“, a zatim ode kući mrzeći život i plačući jer im se ne dopada zapravo. Ali ne i žena iz salona Casa Ferare u Bara Fundi, u Sao Paulu, Brazil. Unela se frizeru u lice, zatim je uzela u torbu, izvukla nož i zabila mu ga leđa frizeru.

Srećom, na licu mesta se našao još jedan muškarac koji je uspeo da spreči veći zločin i ubistvo frizera. Napadač je Lais Gabrijela Barobosa de Kunja, stara svega 27 godina, koju su pomenuti muškarac i radnici uspeli da savladaju i zadrže je dok nije stigla policija.

Prema rečima svedoka, Lais je u početku delovala zadovoljno svojom frizurom, koja je uključivala izvlačenje pramenova i feniranje. Tek nekoliko dana kasnije počela je da se žali i zahteva povraćaj novca, šaljući preteće poruke na WhatsApp nalog salona. Očigledno nije dobila povraćaj novca, jer je banula u salon i napala frizera.

Dobra vest je da je žrtva, Eduardo Ferari (frizer) dobro prošao, osim male ubodne rane na leđima i nije bilo fatalno po njega, navodi portal sickchripse.com

