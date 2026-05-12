Jedna takva ispovest iz Dortmunda izazvala je veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što je muškarac otkrio šta je pronašao u telefonu svoje supruge.

Slučajno otvorio stari telefon i ostao u šoku

Kako tvrdi, sa suprugom i detetom preselio se u Nemačku pre tri godine, gde radi noćne smene u DHL-u i mesečno zarađuje oko 2.300 evra.

Međutim, sve se promenilo kada je, prema sopstvenim rečima, slučajno pregledao njen stari telefon.

Tada je pronašao poruke koje ukazuju da njegova supruga već mesecima šalje novac drugoj osobi u Tuzli.

"Za vrtić nema novca, ali za njega ima"

Muškarac tvrdi da mu je supruga govorila kako nema dovoljno novca za troškove vrtića njihovog četvorogodišnjeg deteta, koji mesečno iznose 480 evra.

Ipak, kako navodi, iz poruka je zaključio da je novac redovno slala drugom muškarcu.

To je, kaže, bio trenutak kada je počeo da sumnja da se iza svega krije mnogo ozbiljnija priča.

Putovanje u Beograd probudilo dodatne sumnje

Pored dopisivanja i slanja novca, tvrdi da je otkrio i da je supruga putovala u Beograd pod izgovorom da ide kod prijateljice.

Sve to dodatno je narušilo poverenje u njihov odnos.

Par, kako kaže, ima zajednički stan za koji on otplaćuje kredit od oko 1.250 evra mesečno.

Sada traži razvod i polovinu imovine

Prema njegovim tvrdnjama, supruga sada želi razvod i polovinu zajedničke imovine.

Muškarac je na društvenim mrežama pitao ljude da li bi ostali u takvom braku zbog deteta ili bi odmah prekinuli odnos.

Njegova ispovest izazvala je buru komentara.

Ljudi mu masovno savetovali isto

Mnogi korisnici društvenih mreža poručili su mu da u vezi bez poverenja nema budućnosti.

Pojedini su ga savetovali da:

angažuje advokata

zaštiti finansije

razmisli o DNK testu

fokus stavi na dete i stabilnost porodice

Drugi su upozorili da razvodi u Nemačkoj mogu biti veoma komplikovani i finansijski iscrpljujući.

"Najvažnije je da dete ne ispašta"

Iako su komentari bili podeljeni, većina ljudi složila se oko jednog - da dete ne bi smelo da trpi posledice sukoba i narušenog odnosa roditelja.

Mnogi smatraju da je u situacijama kada poverenje potpuno nestane najvažnije doneti jasnu odluku i sprečiti dalji emotivni haos.