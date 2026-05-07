Pevačica Goga Sekulić poznata je po britkom jeziku, te je i ovoga puta komentarisala dešavanja na estradi, skandal Dare Bubamare, kao i koleginice za koje, kako kaže, smatra da su spremne na sve zarad slave i karijere.

Takođe je otkrila da planira selidbu i život na dve lokacije, u Srbiji i u Španiji.

Govoreći o skandalu Dare Bubamare, Goga je istakla da koleginicu podržava, ali da oštro osuđuje osobu koja je njenu intimnu glasovnu poruku pustila u javnost.

-Mišljenja su podeljena, ja nju znam i meni to ništa nije vau jer je ona opuštena kada su privatni pozivi u pitanju. Zameram osobi koja je objavila taj snimak jer negde svi mi imamo privatne razgovore sa prijateljima. Nisam se čula sa Darom poslednjih 15 dana, ali ona verovatno zna ko je u pitanju - rekla je ona.

"Neke su spremne na intimne snimke i svašta nešto"

Takođe je dodala da su joj poznati i lični stresovi i veliki skandali kroz koje je i sama prolazila.

-Meni su se veliki skandali u životu dešavali, to je bio veliki stres pre 25 godina, kada nije bilo sve moderno kao sada. Neko pravi marketing namerno i spreman je sve da uradi zarad karijere, a nekome se zaista slučajno dešava - istakla je pevačica.

Sekulićeva se osvrnula i na navode da je njena koleginica sama objavila snimak zbog marketinga.

-Nije marketing, ona voli da se zeza, ali ima sina. Ko bi normalan dozvolio da takve intimne stvari budu u javnosti? Ne bih da imenujem koleginice, ali neke su spremne na intimne snimke i svašta nešto - konstatovala je ona.

Seli se sa sinom u Barselonu

Pevačica je potom otkrila da će u narednom periodu živeti na relaciji Barselona – Beograd, zbog školovanja sina.

-Sin i ja ćemo biti na relaciji Barselona – Beograd. Uroš i ja smo odlučili da tamo ide u školu. Zbog toga sam odložila i izdavanje albuma. Volela bih posle jeseni da organizujem koncert u Beogradu, mislim da je red - najavila je ona.

Na kraju je istakla da bi podržala sina ukoliko bi želeo da se bavi muzikom.

-Nije bitno čime se neko bavi, poslovi su svi postali prljavi. Sve je preko veze, prisutne su pretnje i ucene. Svi gledaju šta se dešava na estradi, a u drugim profesijama je još gore. Naš sin šta god da odluči, mi ćemo ga podržati. Najgore je kada se roditelji protive, mene su moji terali da studiram, a ja sam sve radila samo da bih bila pevačica - zaključila je Goga.