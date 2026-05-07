Iranski državni mediji izveštavaju o eksplozijama koje su se večeras čule u lučkom gradu Bandar Abas i na ostrvu Kešm. Kako je izvestila novinska agencija Mizan, eksplozije u Kešmu su izazvane presretanjem nekoliko dronova od strane protivvazdušne odbrane.

Agencija Tasnim je izvestila da su dva manja drona oborena u Bandar Abasu, i da bi Ujedinjeni Arapski Emirati mogli da stoje iza napada na pristanište Kesma. Poludržavna agencija Fars je izvestila da se čulo nekoliko eksplozija i da je uzrok „neutvrđen“.

Kanali na društvenim mrežama prenose svedočanstva lokalnih stanovnika koji kažu da su eksplozije bile snažne i da su se kuće tresle.

Iranska televizija IRIB prenosi reči vojnog zvaničnika koji je rekao da su Sjedinjene Države napale iranski tanker u Ormuskom moreuzu.

„Rakete su ispaljene na neprijateljske jedinice“, rekao je zvaničnik, dodajući da je „neprijatelj pretrpeo štetu i napustio područje“.

SAD pozvale UN da usvoje novu rezoluciju protiv iranskih akcija

Sjedinjene Američke Države pozvale su danas u Ujedinjenim nacijama na podržavanje nove rezolucije kojom se zahteva da Iran obustavi napade i miniranje Ormuskog moreuza, preneo je Tanjug.

Nacrt osuđuje navodna iranska kršenja trenutnog primirja i iranskih akcija i pretnji usmerenih na "zatvaranje, ometanje, ograničavanje“ slobode plovidbe kroz moreuz, prenosi Rojters.

Zahteva se da Iran odmah prekine napade, otkrije lokacije svih mina i da ne ometa operacije čišćenja od mina.

Uprkos tome, Rojters navodi kako se očekuje da Rusija i Kina ponovo ulože veto.

"Ako neka zemlja odluči da se suprotstavi nekom tako jednostavnom predlogu, onda moramo da se zapitamo da li zaista želi mir", rekao je američki ambasador pri UN Majkl Volc.

Predstavnici SAD zajedno s predstavnicima Bahreina, Kuvajta, Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata rade na nacrtu nove rezolucije Saveta bezbednosti UN kojom se od Irana zahteva da okonča napade na trgovačke brodove u Ormuskom moreuzu i da odustane od pokušaja da naplaćuje putarine u tom prolazu.

Prošlog meseca Rusija i Kina su u SB UN uložile veto na prvobitnu verziju rezolucije, koja je za cilj imala "zaštitu komercijalnog brodarstva" u Ormuskom moreuzu.

