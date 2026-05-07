Pevačica Vanesa Šokčić pojavila se na promociji kod Nenada Jovanovića, gde je otkrila da su njih dvoje već sarađivali, kao i da joj je on poklonio pesmu.

Tom prilikom govorila je i o trenutnoj situaciji na estradi, ističući da smatra da je došlo do velikog prezasićenja događajima i modernom muzikom.

-Sa Nenadom sam već sarađivala i mogu da kažem da je odličan za saradnju. Jeftin je, pogotovo za prijatelje, a pesme su mi bile njegov poklon - rekla je Vanesa kroz osmeh.

Pevačica ističe da danas pažljivo bira događaje na kojima će se pojaviti, jer smatra da ih ima previše.

-Zbog zasićenja biram gde se pojavljujem. Toliko posla i dešavanja ima da ne mogu sebi da priuštim odlazak na svaki događaj. Nemam vremena, umorna sam i imam veće prioritete u životu. Sada maltene svakog dana imamo neka dešavanja“ - objasnila je ona.

Govoreći o muzičkoj sceni, smatra da publika polako počinje da se vraća starijim pesmama i drugačijem načinu provoda.

-Mislim da je došlo do zasićenja modernom muzikom. Počeli su ponovo da se vraćaju restorani. Manje se izlazi u diskoteke i klubove, jednostavno je došlo do prezasićenja. Dobro je što su mlađe generacije počele da slušaju naše pesme - rekla je pevačica.

Progovorila je i o odnosu sa publikom, te priznala da udvaranja na nastupima uvek postoje, ali da nikada nije imala neprijatna iskustva.

-Nisu to nezgodne situacije, ako mislite na udvaranje. To ili prihvatate ili ne prihvatate. Flert sa publikom uvek postoji i to je normalno. Naravno da ima i navalentnosti - iskrena je bila ona.

Godinama srećna u ljubavi, a nikada se nije udavala

Podsetimo, godinama je u srećnoj vezi, ali se nikada nije udavala, a o svom partneru i ljubavi svojevremeno je otvoreno govorila.

-Srca su nam se prepoznala. Ništa ne krijem. Ni svog supruga ne krijem, samo smatram da on nije deo šou-biznisa. Radi potpuno drugi posao i mislim da nema potrebe da se eksponira. Nas dvoje smo se baš našli. I horoskopski znaci nam se poklapaju. Mi smo, što bi se reklo, tuk na luk. Škorpija sam, u podznaku Devica, a on Devica u podznaku Škorpija. Mnogi odmah kažu: "Jao!", ali mi se odlično razumemo. Device su perfekcionisti, a Škorpije uporne, zato se tako dobro slažemo - priznala je Vanesa, čiji je recept za srećnu zajednicu, kako kaže, veoma jednostavan.