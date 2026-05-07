Godinama se spekulisalo da su Lepa Brena i Vesna Zmijanac u sukobu i da rivalstvo dve muzičke zvezde traje već decenijama, iako ni jedna ni druga o tome nikada otvoreno nisu govorile.

Iako je Brena u javnosti imala reči hvale na Vesnin račun, ona nije bila toliko darežljiva.

- Ne znam da li je Brena nešto radila na sebi ili nije, samo kažem da u ovim godinama takav izgled nije moguće postići na prirodan način. Moja ćerka Nikolija je rođena kao Lepa Brena, stipsa je kao Brena, neodlučna je kao Brena, ma, iste su. Neće da kupi skupu haljinu, ja joj kažem: "Breno, kupi, jer sam ja uvek bila galantna" - rekla je Vesna i zamerila koleginici što joj nije čestitala rođenje unuke, pa je prijateljima rekla da za nju više neće da čuje.

Vremenom su se strasti između dve zvezde smirile, te je tako u podkastu kod Bokija 13 Vesna Zmijanac objasnila da rivalstvo između nje i Brene ne postoji.

- Ceo život sam pevala pre svih. Brena je imala šest-sedam članova u orkestru iza sebe, svoj šou program. Imala sam samo mikrofon i orkestar i to je to, stani i pevaj. Iako sam volela ponekad da imam performans, to se nije dogodil, podignem ja ruke, one imaju silnu energiju, ali lepo je nekad gledati podršku kakvu je imala Brena u Slatkom grehu. Pevala je i Brena, samo što kažem, ona je imala podršku celog orkestra, svi su pevali, mnogo je to lakše nego meni samoj, nisam imala dugo bekvokal. Odlično su to radili - bila je iskrena folkerka.

BONUS VIDEO: