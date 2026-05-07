Govoreći o potencijalnim pregovorima, Košta je naveo da EU već razgovara o modelima organizacije i zajedničkom pristupu ukoliko dođe trenutak za direktne kontakte sa Moskvom.

"Razgovaram sa 27 lidera zemalja EU kako bismo videli najbolji način da se organizujemo i da identifikujemo šta nam je potrebno efikasno da razgovaramo sa Rusijom kada dođe pravi trenutak za to", rekao je Košta, prenosi Fajnenšel tajms.

On je dodao da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski tokom prošlomesečnog samita EU pozvao evropske lidere da budu spremni da pomognu eventualnim pregovorima.

Košta je naglasio da Brisel ne želi da ometa mirovne inicijative koje trenutno predvodi američki predsednik Donald Tramp.

Ipak, kako je naveo, iz Moskve za sada nema konkretnih signala da je Kremlj spreman za ozbiljne razgovore sa predstavnicima Evropske unije.

"Da, postoji mogućnost pregovara sa Putinom. Ali za sada, niko nije video nikakav znak od Rusije da želi da se efikasno uključi u ozbiljne pregovore", rekao je Košta.

Prema pisanju Fajnenšel tajmsa, među evropskim liderima postoje različita mišljenja o eventualnom otvaranju direktnih kanala komunikacije sa Kremljem.

Belgijski premijer Bart de Vever među onima je koji podržavaju ideju uspostavljanja kontakta sa Moskvom, dok deo članica smatra da još ne postoji dogovor o tome ko bi predstavljao EU u takvim razgovorima, kada bi oni mogli da počnu i kakav bi pristup trebalo zauzeti prema Putinu.

Ruski predsednik Vladimir Putin ranije ove sedmice proglasio je primirje povodom parade za Dan pobede 9. maja, tokom koje se očekuje smanjenje borbenih dejstava.

Sa druge strane, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je jednostrani prekid vatre 6. maja, a iz njegovog kabineta poručeno je da je cilj tog poteza bio da pokaže da bi eventualno primirje moglo da bude prošireno i na čitavu liniju fronta, navodi Fajnenšel tajms.