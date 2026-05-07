Pevačica Dušica Grabović na domaćoj muzičkoj sceni prisutna je od 2009. godine, a pažnju javnosti godinama privlači izgledom i iskrenim izjavama o privatnom životu.

Na samom početku karijere sarađivala je sa pevačem Peđom Jovanovićem, koji joj je uradio prvu pesmu, ali je imao i posebno mesto u njenom emotivnom životu.

Dušica je jednom prilikom priznala da su svojevremeno bili u vezi, kao i da je upravo on bio prvi muškarac sa kojim je bila intimna.

-Anu i njega poznajem od 16. godine života, rođeni smo u istom gradu, a ja sam zbog njega i počela da se bavim pevanjem. Nastupao je u jednom kafiću gde sam izlazila - ispričala je ranije za domaće medije, te dodala:

-Sa njim sam izgubila nevinost. Moja prva ljubav, moj prvi pređen most. Bila sam čak i na rođenju njegovog sina - istakla je Grabovićeva.

Pevačica je nedavno otkrila i da je kupila luksuznu nekretninu u Dubai, vrednu 500.000 evra.

-Kupila sam stan od pola miliona evra u Dubaiju, služi me robot 24 sata - rekla je ona.

Osim toga, govorila je i o estetskim korekcijama, priznajući da ne može da promeni izgled svojih zuba zbog zdravstvenog problema.

-Nažalost, ne mogu da uradim zube. Volela bih da promenim izgled svojih prirodnih zuba, ali prosto mi je Bog tako dao i ne mogu to da uradim. Zbog progenije bih morala da lomim vilicu - iskreno je rekla Dušica za Hype.