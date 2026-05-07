Glumac Sergej Trifunović, koji je godinama važio za jednog od najglasnijih kritičara Aleksandra Vučića i vlasti u Srbiji, izazvao je pravi haos na društvenim mrežama objavom u kojoj je praktično poručio da bi glasanje za Vučića bilo bolje nego podrška pojedinim opozicionim blokaderima.

Njegova poruka na mreži X izazvala je lavinu komentara, posebno među opoziciono orijentisanim korisnicima koji nisu očekivali ovakav ton od čoveka koji je dugo bio jedan od simbola antivladinog raspoloženja.

„Voleo bih da upoznam nekog ko bi glasao za Miloša Jovanovića“

Sergej Trifunović je u objavi napisao:

– Poznajem neke ljude koji su glasali za Vučića, ali bih zaista voleo da upoznam nekog ko bi glasao za Miloša Jovanovića? Ali da prvo pogleda večerašnje gostovanje kod Danice Vučić – napisao je Trifunović.

Ovakva poruka odmah je pokrenula spekulacije da je glumac potpuno razočaran delom opozicione scene i blokaderskim pokretom koji poslednjih meseci dominira protestima i političkim sukobima u Srbiji.

Novi raskoli među blokaderima?

Politički komentatori ocenjuju da ovakve poruke dodatno pokazuju duboke podele unutar opozicionog spektra i sve veće međusobno razočaranje među ljudima koji su godinama bili deo antivladinog fronta.

Trifunović se do sada više puta javno sukobljavao sa predstavnicima vlasti i bio jedan od najvidljivijih javnih kritičara predsednika Vučića, zbog čega je njegova najnovija objava izazvala posebno veliku pažnju.