Poroci su gotovo svima prva asocijacija na estradu, a pevačica Marija Mikić u iskrenom razgovoru pred našim kamerama nije krila da je povezanost opravdana.

Ipak, Marija nam je otkrila da većina muzičara u poslednjem periodu pribegava zdravom načinu života, što nju, nije krila, posebno raduje.

- Što se tiče narkotika, cela moja okolina zna koliko sam ja oduvek bila protiv toga. To je jedno veliko zlo. Javna je tajna da je toga na estradi u ogromnim količinama. Smatram da je to strašna stvar i da treba raditi na osvešćavanju mladih - rekla nam je Marija, pa dodala:

- Ono što ja znam iz nekih bliskih krugova estradi jeste da se sve više ljudi okrenulo nekog zdravijem životu. Velike su se promene desile i mnogo mi je drago zbog toga - zaključila je pevačica pred našim kamerama.

