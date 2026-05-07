Poroci su gotovo svima prva asocijacija na estradu, a pevačica Marija Mikić u iskrenom razgovoru pred našim kamerama nije krila da je povezanost opravdana.
Ipak, Marija nam je otkrila da većina muzičara u poslednjem periodu pribegava zdravom načinu života, što nju, nije krila, posebno raduje.
- Što se tiče narkotika, cela moja okolina zna koliko sam ja oduvek bila protiv toga. To je jedno veliko zlo. Javna je tajna da je toga na estradi u ogromnim količinama. Smatram da je to strašna stvar i da treba raditi na osvešćavanju mladih - rekla nam je Marija, pa dodala:
- Ono što ja znam iz nekih bliskih krugova estradi jeste da se sve više ljudi okrenulo nekog zdravijem životu. Velike su se promene desile i mnogo mi je drago zbog toga - zaključila je pevačica pred našim kamerama.
