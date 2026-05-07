Na gradilištu u austrijskom okrugu Leoben juče, 6. maja, došlo je do eksplozije gasa, a povređeno je pet radnika i jedan spasilac. Najteže je prošao 58-godišnji radnik iz Bosne i Hercegovine, koji je životno ugrožen.

Kako prenose mediji, sve se desilo oko 17.15 časova u zoni gde su postavljeni građevinski kontejneri pored gradilišta. U tom trenutku tu se nalazilo više građevinskih radnika, koji su, prema navodima, upravo sklanjali mašine i građevinski materijal kada je iz još nepoznatog razloga došlo do eksplozije.

Pored radnika iz BiH, koji je nastanjen u Velsu, povređena su i dvojica muškaraca starih 53 i 56 godina iz okruga Leoben.

Sva trojica su nakon prve pomoći ekipe Crvenog krsta helikopterima (C12, C15 i C17) prebačeni u bolnice u Gracu i Beču, gde se nalaze na intenzivnoj nezi u LKH Graz i AKH Wien.

Pored njih, 33-godišnjak iz Murtala i još jedan 53-godišnjak iz okruga Leoben zadobili su lakše povrede i prebačeni su u LKH Murtal u Judenburgu. Takođe, jedan radnik (47) je tokom pružanja prve pomoći lakše povredio ruku.

Na licu mesta, pored više policijskih patrola iz okruga Leoben, angažovani su i istražitelji požara iz LKA Štajerska, koji su još sinoć započeli istragu. Zajedno sa forenzičarima pokušavaju da utvrde uzrok eksplozije.

Alo/Nezavisne

