Nakon raskida sa milionerom Brankom Babićem i perioda luksuznog života na egzotičnim destinacijama, Tačkasta Mara, pravog imena Ivana Slipčević, preselila se u kuću na selu gde živi sa porodicom.

Ipak, mirnu svakodnevicu prekinuo je potpuni haos u kuhinji.

Influenserka je objavila fotografiju na kojoj se vidi da joj je blender eksplodirao, pri čemu je radna površina ostala potpuno prekrivena gustom smesom.

Da situacija bude gora, tečnost je izazvala kratak spoj u utičnici, zbog čega je u celoj kući nestala struja, a Mara je uz dozu očaja poručila da joj u novom domu uzbuđenja definitivno ne nedostaje:

-Eksplodirao mi je ladno u ruci, i nestala struja u celoj kući. Da li može moj jedan dan da prođe mirno i dosadno? - pitala se ona.

Pomirila se sa bivšim mužem, a onda raskinula

Podsetimo, u međuvremenu se pomirila sa bivšim mužem i najavljivala svadbu, ali je nedavno otkrila da je ponovo sama i posvećena deci.

Govoreći o njihovom prilagođavanju na život van grada, istakla je:

-Deca ovde zaista uživaju. Moram da kažem da su se vratila u detinjstvo kakvo sam i ja imala. Po ceo dan su napolju, nema televizije, nema telefona. Imamo psa, voze bicikle, idu do šumice, pronašli su potok i istražuju ceo dan. Uveče zaspe kao bebe. Škola im traje do 11.30, pa imaju slobodno popodne za sve. Trenutno su u fazi pecanja, imaju šator u kojem provode vreme, malo kuvaju sa mnom i počeli su da uče da jašu - rekla je Ivana.

Dodala je i da se nalazi u važnom životnom periodu, kako na privatnom, tako i na poslovnom planu:

-Trenutno sam na prekretnici na mnogim poljima. Napustila sam grad i došla na selo. Imam planove vezane za posao, a i na ljubavnom planu sam na prekretnici. Kod mene je uvek sve ili ništa. Tipična sam Vaga, mene pokreće ljubav, živim za partnerstvo. Toliko sam radila na sebi da sam postala potpuno nova žena koja zna šta želi. Trenutno sam sama i to mi je prijalo, jer sam morala da se potpuno posvetim svojim obavezama i životu. Bila sam zaljubljena i to je sada završena priča. Vreme je da napravim mesto za nekog novog u svom životu. Mislim da mi je energija sada divna i verujem da će se to desiti uskoro, jer se moje manifestacije obično ostvare. Naravno, pokreće me i zarada. Što sam bolja u svom poslu i što više zarađujem, to me više motiviše da idem stepenik više. Važno je da postoji motivacija. Da li bih ponovo prošla kroz sve to? Jedno veliko da - zaključila je ona.