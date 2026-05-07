Odluka hrvatskih vlasti da upravo u Jasenovcu pokrenu projekat izgradnje spomen-obeležja pod nazivom „Vrata Hrvatske“ izazvala je burne reakcije i otvorila novu raspravu o odnosu prema istoriji, žrtvama i simbolici mesta koje je ostalo jedno od najmračnijih stratišta Drugog svetskog rata.

Prema pisanju hrvatskih medija, povelja o početku izgradnje potpisana je 1. maja, povodom 31. godišnjice operacije „Bljesak“, koja se u Hrvatskoj obeležava kao vojno-redarstvena akcija oslobođenja Jasenovca.

Potpisana povelja za novi projekat

Kako prenosi hrvatski Jutarnji list, tokom ceremonije u Jasenovcu položeni su venci i zapaljene sveće kod spomenika „Jasenovačka golubica“, a tom prilikom ozvaničen je početak projekta „Vrata Hrvatske“.

Povelju su potpisali načelnica Opštine Jasenovac Nikolina Srnčević i predsednik Organizacije branitelja Opštine Jasenovac Darko Đilas.

Prema najavama organizatora, spomen-obeležje bi trebalo da bude podignuto uz samu granicu sa Bosnom i Hercegovinom.

– „Vrata Hrvatske“ snažan su simbol zajedništva, stabilnosti i identiteta, koji prenosi poruku da je Hrvatska jedina domovina koju imamo – poručila je Srnčević.

Reakcije zbog simbolike mesta

Čitav projekat izazvao je oštre reakcije zbog činjenice da se realizuje upravo u Jasenovcu, mestu koje je tokom Drugog svetskog rata bilo najveći koncentracioni logor Nezavisne Države Hrvatske.

U javnosti su se pojavile kritike da se kroz ovakve projekte relativizuju istorijski događaji i zanemaruje stradanje žrtava logora Jasenovac.

Posebnu pažnju izazvale su izjave hrvatskog ministra branitelja Tome Medveda, koji je tokom ceremonije govorio o značaju operacije „Bljesak“ i poručio da će „Vrata Hrvatske“ biti simbol slobode, identiteta i državnosti.

– „Vrata Hrvatske“ biće mesto mira, molitve, zahvalnosti i pijeteta – rekao je Medved.

Nova rasprava o odnosu prema prošlosti

Kritičari ukazuju da tokom ceremonije nije pomenuto stradanje Srba tokom operacije „Bljesak“, niti istorijski kontekst samog Jasenovca.

Zbog toga je čitav događaj izazvao novu raspravu o načinu na koji se u regionu tretiraju ratne teme, istorijsko sećanje i žrtve velikih sukoba.

Operacija „Bljesak“ izvedena je 1995. godine, a u Srbiji i Republici Srpskoj smatra se jednom od akcija tokom kojih je veliki broj Srba proteran iz zapadne Slavonije.

Sa druge strane, u Hrvatskoj se taj datum obeležava kao vojna pobeda i oslobađanje teritorije.

Jasenovac ostaje simbol teške istorije

Jasenovac i danas predstavlja jedno od najosetljivijih mesta kada je reč o odnosima Srbije i Hrvatske.

Svaka politička ili simbolička odluka vezana za to područje izaziva snažne reakcije i produbljuje podele u javnosti.

Najava izgradnje „Vrata Hrvatske“ zato je ponovo otvorila pitanje koliko region zaista uspeva da pronađe zajednički odnos prema prošlosti i poštovanju svih žrtava.