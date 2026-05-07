Marina Tucaković je ostavila značajan trag na domaćoj javnoj sceni, a navodno je počelo snimanje nove serije "Marina i Futa".

Serija je posvećene životu legendarne Marine Tucaković i njenog supruga kompozitora Aleksandra Radulovića Fute.

Marina i Futa važili su za jedan od najskladnijih parova na estradi, a sada će se njihova priča ekranizovati, bez obzira na to što je delom već prikazan njihov odnos u filmu "Nedelja", posvećen životu pokojnog pevača Džeja Ramadanovskog.

Ulogu Marine, kako prenose domaći mediji, ponovo će odigrati Milica Janevski, dok se ime glumca koji će tumačiti Futu još uvek drži u tajnosti.

Nije isključeno da ćemo u toj roli ponovo gledati Zlatana Vidovića.

- Svaka uloga donosi novi spektar saznanja i to mi je najzanimljivije. Imala sam frku i odgovornost kako to uraditi, s obzirom na to da svi znamo kakva je Marina bila i da nas je, nažalost, relativno rano napustila. Taj njen karakter i taj opus koji je ostavila u narodu jako je veliki. Imala sam frku kako da to odigram, a da ne bude karikatura ili imitacija, već da uhvatim taj njen duh, a da opet ima neke veze sa mnom, da u tome uživam i da shvatim ko je bila ta žena - izjavila je Milica Janevski nakon odigrane ulogeu filmu "Nedelja".

