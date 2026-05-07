Napad na najveći naftno-prerađivački kompleks u emiratu Fudžejra ponovo je podigao tenzije na Bliskom istoku i otvorio ozbiljna pitanja o tome ko zapravo pokušava da izazove novi veliki rat u Persijskom zalivu baš u trenutku kada su Iran i Sjedinjene Američke Države makar privremeno smanjili nivo direktne konfrontacije.

Sve više analitičara i regionalnih izvora sada govori o mogućnosti da iza udara stoji takozvana „treća sila“ kojoj odgovara nastavak haosa i ponovno raspaljivanje sukoba između Teherana i Vašingtona.

Veliki požar posle udara

Posle napada 4. maja na industrijsku zonu u Fudžejri izbio je veliki požar, dok su prema informacijama lokalnih vlasti povređena trojica državljana Indije.

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je da su iz pravca Irana lansirane četiri rakete.

Prema zvaničnim tvrdnjama Abu Dabija, tri projektila završila su u moru, dok je četvrti presretnut pre udara.

Međutim, uprkos tvrdnjama o uspešnom presretanju, sa mesta događaja ubrzo su se pojavili snimci požara i dima iz industrijske zone, što je dodatno pojačalo sumnje i otvorilo pitanje šta se zapravo dogodilo tokom napada.

Teheran negira umešanost

Samo nekoliko sati nakon optužbi iz UAE usledio je odgovor iz Irana.

Iranska državna televizija saopštila je da oružane snage Islamske Republike nisu izvele nikakav raketni ili dronski napad na Fudžejru.

Upravo to demantovanje pokrenulo je novu lavinu spekulacija o tome da iza napada možda stoji neko kome odgovara potpuna destabilizacija regiona i prekid bilo kakvog pokušaja smirivanja odnosa između Irana i SAD.

U diplomatskim i regionalnim krugovima sve češće se pominje mogućnost organizovane provokacije čiji je cilj ponovno pokretanje otvorenog sukoba u Persijskom zalivu.

Sumnje se okreću ka Izraelu

Prema pojedinim analizama, sumnje se sve više usmeravaju ka Izraelu, čiji se brodovi nalaze u okviru američke pomorske eskadre u zoni Ormuskog moreuza.

Analitičari podsećaju da se izraelski premijer Benjamin Netanjahu nalazi pod ogromnim političkim pritiskom, zbog čega bi mu širenje regionalnog sukoba moglo doneti politički predah i unutrašnju konsolidaciju.

Upravo zato deo stručnjaka smatra da teorija o umešanosti „treće sile“ više ne deluje kao obična spekulacija.

Posebno jer, prema tim procenama, ni Iranu ni administraciji američkog predsednika Donalda Trampa u ovom trenutku ne odgovara potpuni povratak otvorenih borbenih dejstava.

Strah od novog velikog rata

Dodatnu zabrinutost izazvale su informacije koje je objavio Reuters, pozivajući se na visoke izvore iz Emirata.

Prema tim tvrdnjama, nastavak sukoba između SAD i Irana mogao bi da usledi u narednih dvadeset sati.

Takve procene dodatno su pojačale utisak da je napad na rafineriju možda imao cilj da izazove novu eksploziju tenzija i potpuno sruši pokušaje smirivanja situacije.

Posebno odjekuje činjenica da se incident dogodio upravo u trenutku kada je delovalo da se odnosi između Vašingtona i Teherana polako stabilizuju.

Persijski zaliv ponovo na ivici

Retorika između regionalnih sila sada ponovo postaje sve agresivnija, dok energetska tržišta sa ogromnom pažnjom prate razvoj situacije.

Svaki novi incident u zoni Ormuskog moreuza mogao bi izazvati ozbiljan poremećaj globalnog tržišta nafte i gurnuti region u novu spiralu nasilja.

Zbog toga se sve glasnije postavlja pitanje da li neko namerno pokušava da spreči bilo kakav mir između SAD i Irana i ponovo zapali čitav Bliski istok.