Milica Tomašević (34) važi za jednu od naših najlepših glumica, što potvrđuje i laskava titula najlepše devojke na Kosovu i Metohiji koju je ponela 2011. godine.

Njen ljubavni život takođe je privlačio ogromnu pažnju javnosti.

Pre nekoliko godina, medijsku scenu je uzdrmala vest da je u vezi sa Viktorom Živojinovićem, sinom muzičke zvezde Lepe Brene i bivšeg tenisera Bobe Živojinovića.

O Breni i Bobi

O svom tadašnjem partneru i njegovoj porodici Milica je samo reči hvale:

- Viktor je sjajan momak. Kada žene biraju muškarca, treba da gledaju kakvi su mu roditelji, odnosno genetika. Viktor ima sjajnu genetiku, što ne čudi s obzirom na to da mu je majka Lepa Brena, a otac Boba! Sjajno su ga vaspitali, a i mnogo mi je lep. Brena i Boba su divni ljudi. Srdačni su i dobri prema meni. Ništa manje nisam ni očekivala od velike muzičke zvezde i teniske legende

Ipak, i pored idiličnog odnosa, par je posle nekoliko meseci raskinuo. Prema tadašnjim glasinama, razlog za krah ove ljubavi bile su Miličine intimne scene koje je snimala kao glumica, a koje su Viktoru sve više smetale.

Brena kriva zbog raskida?

Lepa Brena navodno je bila je glavni inicijator raskida ljubavne veze svog sina Viktora Živojinovića, i glumice Milice Tomašević, tako su pisali domaći mediji pre nekoliko godina, dok se pevačicin naslednik nije skrasio kraj voditeljke.

Naime, do Brene su s više strana došle informacije o glumičinom privatnom životu, koje se pevačici nisu svidele, pa je na sve načine pokušala, a na kraju i uspela, da sina razdvoji od Milice, s kojom je bio u vezi duži vremenski period.

Iako mu je majka navodno više puta objašnjavala da glumica nije dobar izbor za njega, on za to nije mario, a jedan od njegovih poslednjih pokušaja je bio da ih upozna prilikom zajedničkog putovanja za Crnu Goru, ali Brena za to nije htela ni da čuje.

- Viktor je na sve načine pokušavao da devojku zbliži s majkom, ali bezuspešno. Brena je nije gotivila od početka. On je imao plan da povede Milicu sa sobom u Crnu Goru, kad je s majkom išao kao njena pratnja na romsko veselje u Dobre vode. Cilj mu je bio da tamo svi zajedno provedu neko vreme i da se malo bolje upoznaju. Brena za to nije htela ni da čuje i nije bilo šanse da popusti. Viktoru nije bilo svejedno zbog toga. Baš se iznervirao, te je odlučio da sam ode na more i da razmisli šta će i kako će dalje - priča izvor, pa objašnjava i kako je Živojinović raskinuo s glumicom iz serije "Igra sudbine".

- Kad je shvatio da protiv majke ne može, nakon nekoliko dana na jahti ohladio je glavu i razmislio o svemu. I sam je shvatio da je počelo da mu smeta što je u poslednje vreme Milica imala sve više intimnih scena u seriji u kojoj igra. Raskinuo je s njom preko poruke. Napisao joj je da treba da naprave malu pauzu i da želi da se posveti biznisu. Kad je javio Breni da ju je poslušao, baš se obradovala. Bilo joj je drago da je i sam shvatio da je to najbolje za njega - govorio je tada izvor za domaće medije.

