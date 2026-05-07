Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović ima poseban razlog za slavlje, jer njegova supruga Milica danas proslavlja rođendan.

Bračni par trenutno boravi u Monaku, gde su luksuz i romantična atmosfera obeležili ovaj poseban dan.

Milica je na društvenim mrežama objavila delić proslave iz hotelskog apartmana sa pogledom na Azurnu obalu, gde su prostor ukrasili raskošni buketi cveća i slatkiši, uz muziku koja je dodatno pojačala emotivni ugođaj.

Posebnu pažnju privukla je Željkova javna čestitka, u kojoj je uz snimak klavira i zajedničke trenutke sa suprugom uputio snažne i emotivne reči, uz pesmu "She’s the One" koju izvodi Robi Vilijams, a koja govori o osobi koja donosi mir i osećaj potpunosti.

- Od svih osobina romantičnih ljudi, najdraža mi je - hrabrost. Bez hrabrosti ne postoji ni stvarna ni velika ljubav! Bez romantike, čovek je samo mašina, i to besmislena, gladna i prazna. Zato draga moja voljena Milice primi ove reči toplo i sa pažnjom i neka te čvrsto drži sopstvena vera u njih - emotivnim rečima počeo je svoju čestitku Željko Mitrović.

- Ne dozvoli da ikada nestane ta tvoja divna i topla nežnost, ljubav i brižnost koja izranja iz tvojih sopstvenih dubina, koje nisu ništa drugačije od onih dubina koje stvoriše svet kome se i ti i ja podjednako divimo i za kojim, iskreno verujem bez strepnje u srcu, nećemo imati potrebu da žalimo. Još uvek verujem da lepa reč moze da promeni svet. Lepa reč i velika dela nisu nestali! Samo su se sakrili, čekajući vreme koje upravo počinje. Srećan ti rođendan draga moja Milice! Voli te tvoj Žeks! P.S. Znam da znaš i sama odgovor na pitanje koje mi uvek postaviš, kad izgovorim ovu poslednju rečenicu, ali za svaki slučaj ponoviću, najviše na svetu! - piše u objavi posvećenoj Milici Mitrović.

Među prvima joj je rođendan putem Instagrama čestitala ćerka Andrea, koja je tom prilikom objavila mnoštvo zajedničkih trenutaka sa majkom.

