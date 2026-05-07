Na jednom privatnom slavlju goste je zabavljala Sandra Afrika, a snimci iz provoda osvanuli su na društvenim mrežama.

Dok je Afrika pevala pesmu Cece Ražnatović, Filip Živojnović, koji je sedeo pored nje, je pao u sevdah, te u nekoliko navrata poljubio i zagrlio pevačicu.

Njihov prisan odnos, kao i to što je Filip sedeo tik pored pevačice zbunio je mnoge korisnike društvenih mreža koji su komentarisali ovaj snimak.

- "Pa je l' ovo videla Prija?", "Molim, šta je ovo?", "Glupi muškarci, šta reći više", "Ona se dodatno naslanja na njega dok je ljubi", "Ovaj pomešao žene" - bili su samo neki od komentara.

Mnogi spekulišu da je pored njih upravo bila Aleksandra, mada su njeni fanovi ovaj Filipov postupak dočekali "na nož".

