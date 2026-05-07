Pevačica Ivona Negovanović Cuca nekada je privlačila veliku pažnju javnosti zbog glasina o navodnoj romansi sa kraljem narodne muzike Šabana Šaulića, što su oboje u tom periodu oštro demantovali.

Iako se duže vreme povukla iz medija, pre nekoliko meseci iznenadila je pratioce snimkom sa sopstvene svadbe u Turskoj, na kojem je predstavila svog supruga, koji potiče iz te zemlje.

Ovaj potez izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama, pre svega zbog uočljive razlike u godinama između pevačice i njenog partnera.

Uprkos tome, na njenom Instagram profilu i dalje se mogu videti zajednički trenuci supružnika, kako razmenjuju nežnosti, plešu i obilaze različite destinacije.

Cuca je nedavno objavila i fotografiju na kojoj njen suprug provodi vreme u porodičnoj atmosferi, igrajući se sa detetom, čiji identitet javnosti nije poznat.

Tokom ranijeg učešća u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", pevačica je govorila o razlozima prijave i nepravdi koju je, kako tvrdi, tada doživela:

-Za "Zvezde Granda" sam se prijavila jer sam želela da se afirmišem. Smatrala sam da bi mi to pomoglo i da bi pesma koju sam želela da snimim prošla bolje jer bi narod već znao za mene. Desilo se to da sam u drugom krugu ispala bez ijednog pritisnutog tastera. Priznaćete da je to malo čudno, s obzirom na to da sam u prvom krugu, dok mediji nisu počeli da me dovode u vezu sa Šabanom Šaulićem, prošla sa svih pet tastera. Ali, bez obzira na nepravdu koju sam doživela, nisam odustala. Drago mi je što su me podržali bar u tom prvom krugu - izjavila je tada.