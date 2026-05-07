U Beogradu su potpisani dokumenti o projektovanju i izvođenju radova za izgradnju državnog puta I reda "Vožd Karađorđe" - sektor 2 i sektor 3, a potpisivanju dokumenata prisustvovao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Komercijalni ugovor o projektovanju i izgradnji i sporazum potpisali su ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić i direktor ogranka Šandong Srbija Čang Sjusijen.

- Kosmaj i Bukulja biće praktično na "dohvat ruke"- rekao je Vučić.

Ovo su teritorije "Vožd Karađorđa"

Prema podacima Koridora Srbije projekat izgradnje državnog puta I reda ''Vožd Karađorđe'' obuhvata teritorije opština Sopot, Mladenovac, Lazarevac, Aranđelovac, Topola, Rača, Lapovo, Velika Plana, Svilajnac, Despotovac i Bor.

Vučić je na Instagramu objavio da je vrednost tog projekta milijardu i trista miliona evra.

Istakao je i da će se ispunjenjem tog ugovora spojiti Beograd i njegovi južni delovi sa severnim delom Šumadije.

"Konačno ćemo Mladenovac i Lazarevac da spojimo ne samo sa Aranđelovcem, već u potpunosti i sa Beogradom, ali će i Mladenovac i Sopot i Lazarevac, ali i Topola i Rača i Kragujevac, na kraju krajeva, sva mesta u našoj Šumadiji, Rudnik, biti neuporedivo bolje povezani sa Beogradom nego što su bili do sada", rekao je Vučić.

Naveo je da su to kilometri i kilometri, gotovo 90 kilometara, od Čibutkovice, Progoreoca, preko Orašca do Aranđelovca, dakle lazarevački pravac, od Malog Požarevca do Mladenovca i Aranđelovca.

Državni put I reda ''Vožd Karađorđe'' obuhvata deonicu Lazarevac (Županjac) - Aranđelovac, deonicu Mali Požarevac - Mladenovac - Aranđelovac, deonicu Aranđelovac - Topola - Rača - Markovac , zatim deonicu Markovac - Svilajnac - Despotovac i deonicu Despotovac - Bor.















