Sve češće se otvara pitanje koliko daleko ljudi idu kada svoje sumnje, nesigurnosti i emotivne dileme „prebace“ na veštačku inteligenciju. Četbotovi su za mnoge postali prostor u kojem bez filtera izgovaraju ono što možda nikada ne bi rekli naglas — ali upravo u toj „iskrenosti“ ponekad nastaju i ozbiljne posledice.

U takvoj jednoj priči našla se i spisateljica Lindzi Hol, koja tvrdi da je slučajno pročitala ChatGPT razgovore svog tadašnjeg dečka i u njima otkrila njegove ozbiljne sumnje u njihovu vezu. Ono što je videla, kaže, potpuno je promenilo njen odnos prema njemu i na kraju dovelo do raskida.

„Ono što sam videla nisam mogla da izbrišem iz glave“

Sve je počelo kada je, radeći do kasno u stanu svog dečka, otvorila ChatGPT na njegovom laptopu kako bi završila poslovni mejl. Tada je, kako navodi, sasvim slučajno primetila istoriju razgovora i odlučila da je pogleda. Ono što je pročitala, tvrdi, nije mogla da zaboravi.

„Znala sam da mu smeta što imam tri mačke, ali nisam znala koliko duboko ide njegovo nezadovoljstvo sa mnom i mojom prošlošću“, ispričala je Lindzi.

Rečenica koja ju je najviše pogodila

U razgovoru sa veštačkom inteligencijom, njen tadašnji partner je, prema njenim rečima, detaljno preispitivao njihovu vezu i izražavao sumnje.

Najviše ju je pogodila rečenica koja joj je, kako kaže, ostala urezana: „Nisam ponosan na nju… nisam ponosan na nju.“

U tim porukama, njen partner je navodno pitao da li treba da ostane u vezi posle nekoliko meseci zabavljanja, a ChatGPT mu je, prema njenim tvrdnjama, sugerisao da razmotri raskid.

Lindzi priznaje da ga zbog toga ne krivi.

„Bilo je to kao da gledam nefiltriranu verziju sebe kroz oči osobe za koju sam mislila da me voli. To je bilo traumatično“, rekla je.

Napustila stan i prelomni trenutak veze

Nakon što je pročitala poruke, Lindzi je napustila stan dok je njen dečko spavao. On se, kako navodi, kasnije pojavio na njenim vratima, šokiran i u suzama. Izvinio se i rekao da je samo „preispitivao stvari“ i da ne stoji u potpunosti iza svega što je napisao.

Iako su nakon toga ostali zajedno još nekoliko meseci, Lindzi tvrdi da se njihov odnos više nikada nije oporavio.

„Pokušala sam da pređem preko toga, stvarno jesam, ali sve se promenilo“, navela je.

ChatGPT i uloga u vezi

Ona je kasnije istakla i zabrinutost zbog sve češće upotrebe veštačke inteligencije u emotivnim pitanjima.

„Nisam protiv AI, ali jedno je koristiti ga za posao, a drugo kada mu prepuštaš svoje emocije“, rekla je.

Kako tvrdi, ranije je primetila i da njen partner koristi ChatGPT u komunikaciji sa njom, jer su mu poruke delovale „hladno i generički“.

„Pitala sam ga zašto želi da bude sa mnom, a odgovor je bio toliko formalan da sam imala osećaj kao da ga nije napisao on“, ispričala je.

Viralna priča i podeljene reakcije

Nakon raskida, Lindzi je kratko i sama koristila AI kako bi razumela svoja osećanja, ali se ubrzo vratila pisanju dnevnika.

„Ne verujem robotima i nisam želela da postanem zavisna od toga“, navela je.

Njena priča, koju je podelila kao spisateljica i PR konsultantkinja, ubrzo je postala viralna i izazvala brojne reakcije. Dok su je jedni kritikovali zbog narušavanja privatnosti, drugi su smatrali da je upravo u ChatGPT razgovorima isplivala realna slika odnosa.

Lindzi, međutim, ostaje pri svom stavu.

„Ne žalim što sam pročitala. Mislim da ta veza ionako ne bi opstala. Verovatno bismo se samo još više udaljili i na kraju ipak raskinuli“, zaključila je.